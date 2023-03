Le versioni coupé e cabrio di Mercedes Classe C e Classe E sono destinate a scomparire dalla gamma della Stella, anche se non del tutto. Al loro posto ci sarà infatti un modello tutto nuovo chiamato Mercedes CLE, disponibile sia in versione con tetto fisso sia in configurazione con tetto in tela ripiegabile.

Proprio la coupé è protagonista di nuove foto spia scattate durante alcuni test in mezzo alla neve e non si tratta di una versione qualsiasi, bensì di quella firmata AMG, il cui nome dovrebbe essere Mercedes CLE 63 AMG, in ossequio alla tradizione.

Mimetizzata ma non troppo

Il muletto veste la classica pellicola "mimetica", che se da una parte riesce a nascondere i tratti salienti della carrozzeria, dall'altra nulla può per altri elementi che svelano la natura sportiva del prototipo.

Doppia coppia di terminali di scarico, estrattore posteriore e passaruota allargati infatti sono tipici delle Mercedes firmate AMG, così come la griglia con listelli verticali (chiamata Panamericana) e gli immensi dischi dell'impianto frenante.

Ciò che più conta però si trova sul paraurti posteriore ed è ben mimetizzato. Si tratta di uno sportellino per la ricarica delle batterie, a dirci che la Mercedes CLE 63 AMG avrà un powertrain plug-in, proprio come la nuova C63 AMG. Facile quindi immaginare come la coupé della Stella avrà sotto il cofano il 2.0 4 cilindri turbo da 476 CV, unito a un motore elettrico posteriore per un totale 680 CV.

Anche più tranquilla

Basata sulla piattaforma MRA-2, la stessa della Classe C, la Mercedes CLE dovrebbe condividere anche buona parte del resto della gamma motori, così come l'arredamento interno composto dalla strumentazione digitale e dal monitor centrale dell'infotainment in posizione verticale.

La presentazione della Mercedes CLE è attesa nel corso del 2023, anche se per vedere la variante AMG si potrebbe dover attendere l'inizio del 2024.