Come alcuni di voi ricorderanno, l'aggiornamento della strategia Mercedes per il 2022 include un primo sguardo a una berlina compatta simile alla CLA che dovrebbe essere prodotta dal 2024 presso lo stabilimento di Kecskemét in Ungheria, a seguito di un investimento di 1 miliardo di euro.

L'immagine teaser che si vede in copertina mostra la silhouette di una quattro porte slanciata, disegnata da Gorden Wagener, capo progettista dell'azienda. Ora, secondo l'amministratore delegato Ola Källenius, un'anteprima più sostanziale potrebbe avvenire nel corso di quest'anno.

Le compatte hanno ancora un futuro

Automotive News Europe ha chiesto ai vertici dell'azienda se le auto compatte hanno ancora un futuro nella gamma Mercedes, che vuole puntare sempre più in alto; "la risposta breve è sì. Ma ci concentreremo sui modelli che riteniamo di maggior successo a livello mondiale - hanno detto -. Più avanti nel corso dell'anno potremmo anche anticipare le caratteristiche di questo futuro".

La prossima utilitaria sarà la prima a montare la nuova Architettura Modulare Mercedes (MMA), che sarà prima di tutto elettrica, ma non solo elettrica, facendo dei compromessi solo sul lato ICE.

Il teaser della Mercedes elettrica entry level

Il modello che sostituirà la CLA sarà uno dei quattro membri della classe "Entry Luxury", dato che la Stella a tre punte intende eliminare tre delle sue attuali compatte. Secondo le indiscrezioni, la Classe A hatchback, la Classe A berlina e il minivan Classe B se ne andranno, lasciando solo la CLA, la CLA Shooting Brake, la GLA e la GLB.

Prezzi più alti?

Questa nuova ondata di auto compatte potrebbe però avere prezzi più alti, pur "elevando la sostanza tecnologica". Il riferimento è alla nuova architettura software MB.OS e all'adozione delle innovazioni del programma Vision EQXX. Sebbene Mercedes continui a puntare sulle auto compatte, il 75% dei suoi investimenti futuri è riservato ai veicoli più grandi (dalla Classe C in sù), poiché questi hanno margini di profitto più elevati.

Mercedes Vision EQXX

Mentre le attuali GLA e GLB hanno equivalenti elettrici, non è così per la CLA. Inoltre Mercedes inizierà a eliminare gradualmente il marchio "EQ" dai suoi modelli a emissioni zero già nel 2024 e il primo sarà un'auto basata sulla piattaforma MMA o la Classe G elettrica.

Mercedes Ener-G-Force concept (2012)

Le ultime anticipazioni, infatti, parlano di una "baby Classe G" sulla stessa architettura MMA per il 2026, con motori a combustione e una trasmissione elettrica.