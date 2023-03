Dalle parti di Maranello si aggira da tempo una misteriosa Ferrari SF90 Stradale. Il vistoso wrapping bianco nero che riveste tutta la carrozzeria potrebbe nascondere una versione ancora più esagerata nell’estetica e nelle prestazioni.

Questa ipotetica SF90 “Versione Speciale” o “Pista” potrebbe debuttare nel corso del 2023 durante alcuni eventi esclusivi Ferrari e potrebbe avere un look molto vicino a quello del nostro render.

Preparata per correre

Basata sulle numerose foto spia degli scorsi mesi, la nostra ricostruzione grafica dà vita a una delle Rosse più incredibili mai realizzate. La nuova declinazione della SF90 dovrebbe distinguersi per un aspetto ancora più affilato, con una sezione anteriore più larga e densa di appendici aerodinamiche.

Ferrari SF90 Versione Speciale, il render di Motor1.com

La parte superiore dei passaruota potrebbe ospitare nuove prese d’aria per far sfogare a dovere l’impianto frenante, mentre i cerchi in lega dovrebbero essere più grandi e con un design esclusivo per questo modello. Con ogni probabilità, a rendere unica la Ferrari ci sarà la consueta dose di fibra di carbonio su buona parte della carrozzeria e sul grande alettone.

L’inclinazione di quest’ultimo potrà essere gestita direttamente dall’abitacolo o dalle varie modalità di guida previste. E, parlando di interni, ci aspettiamo dei sedili dedicati e una nuova strumentazione per rendere ancora più unica e completa l’esperienza di guida.

Come cambierà “sotto pelle”

La SF90 non sarà speciale solo nella carrozzeria, ma anche nel motore. Ferrari potrebbe ritoccare (sia a livello meccanico che di software) il powertrain composto dal 4.0 V8 biturbo e dai tre motori elettrici per superare di slancio i 1.000 CV e avvicinare sempre di più la sua creatura al regno delle hypercar.

Ferrari SF90 Versione Speciale, le foto spia

In questo modo, la SF90 potrebbe scattare da 0 a 100 km/h in meno di 2,5 secondi e superare i 340 km/h di velocità massima. Ad aiutare il bolide di Maranello potrebbe essere anche una carrozzeria alleggerita di qualche decina di chili per avere un assetto ancora più reattivo in pista.

Ragionevolmente, il prezzo di questa “versione speciale” sarà superiore (e non di poco) agli attuali 440.000 euro necessari per mettersi in garage una SF90 Stradale senza optional. Ed è probabile che la sua produzione sarà a tiratura limitata, per pochi e affezionati collezionisti del Cavallino Rampante.