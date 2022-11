La Ferrari SF90 è, per il momento, il massimo desiderabile all'interno della gamma della Casa di Maranello. Disponibile con carrozzeria coupé o cabrio, presto potrebbe essere affiancata da una versione molto speciale.

Pochi giorni fa, infatti, intorno allo stabilimento di produzione è stato avvistato di nuovo quel prototipo con appendici aerodinamiche che era stato fotografato per la prima volta nel maggio scorso al Ring.

Questa volta, però, senza le pesanti modifiche da auto da GT (photogallery in basso) ma, a grande sorpresa, con quello che sembrerebbe all'apparenza un posteriore più lungo, dal design ispirato alla Daytona SP3.

Più veloce

La Casa non ha ancora rilasciato informazioni ufficiali in merito. Quel che è, quasi, certo però è che dovrebbe trattarsi di una versione estrema della Ferrari ibrida plug-in.

Oltre alle imponenti appendici aerodinamiche per gli esterni e al nuovo posteriore più lungo, infatti, a essere modificata dovrebbe essere anche la potenza complessiva combinata generata dai motori, che per la prima volta potrebbe superare i 1.000 CV a batteria completamente carica.

Attesi alcuni piccoli cambiamenti anche all'interno, dove potrebbero trovare posto dei sedili monoscocca ancora più profilati degli originali, un volante modificato e potrebbero essere rimossi alcuni pannelli per ridurre di qualche chilogrammo il numero riportato sulla bilancia.

Viste le appendici aerodinamiche presenti sul prototipo e il posteriore inedito, l'obiettivo della Casa, per questa particolare versione, potrebbe essere quello della velocità massima e non del tempo in pista. E' possibile, tuttavia, che Ferrari punti comunque a un nuovo record al Nurburgring per la categoria, ma ancora non ci sono informazioni ufficiali.

18 Foto

Debutto atteso

La presentazione di questa nuova versione è molto attesa dai fan e i fortunati possessori di Rosse. Dovrebbe avvenire nel corso del 2023, forse durante qualche evento di rilievo per Ferrari, come successo per la Hypercar 499P per Le Mans, presentata alle Finali Ferrari di Imola lo scorso fine settimana. Non resta quindi che attendere per saperne di più.