Ferrari SF90 Versione Speciale, così dovrebbe chiamarsi questa versione davvero molto speciale della ibrida plug-in di Maranello, recentemente avvistata durante alcuni test sul circuito del Nurburgring, camuffata da auto da pista.

Dovrebbe essere la versione più estrema dell'ultima hypercar del Cavallino, che potrebbe superare i 1.000 CV di potenza complessivi, con un'evoluzione dell'attuale powertrain elettrico. Ma tutte le informazioni sono ancora incerte.

Estetica più estrema

Partendo dagli esterni, dal visibile, le modifiche al design sulla nuova SF90 Versione Speciale dovrebbero includere tra le tante cose uno splitter anteriore più grande delle altre versioni, abbinato a delle minigonne più marcate e a montanti anteriori più stretti, pensati probabilmente per aumentare la visibilità in marcia.

Al posteriore invece, il grande alettone presente sul muletto potrebbe non essere riproposto sull'auto di serie, in favore di una più discreta ala mobile attiva. Si tratta del primo avvistamento in assoluto per questo componente e potrebbe essere parte integrante di un pacchetto di aggiornamenti estetici dedicati all'uso in pista.

Fotogallery: Foto - Le foto spia della Ferrari SF90 Versione Speciale

18 Foto

Meccanica più spinta

A livello di powertrain sono ancora pochissime le informazioni riguardo questa Versione Speciale. La SF90 standard, grazie al suo V8 biturbo da 4.0 litri abbinato a tre motori elettrici è in grado di produrre circa 1.000 CV complessivi. Non è chiaro se la Versione Speciale aumenterà ulteriormente questa soglia, ma a giudicare dalle modifiche estetiche aerodinamiche è molto probabile.

Secondo le informazioni finora disponibili, la SF90 Versione Speciale dovrebbe debuttare nel 2023, forse nella seconda metà dell'anno con un prezzo di partenza superiore a 500.000 euro (optional esclusi). E' possibile che, come tutte le Ferrari speciali, l'acquisto sarà proposto solo a una ristretta cerchia di clienti affezionati, non prevedendo una vendita al pubblico.