La data di nascita della Ferrari Purosangue, primo SUV della Casa del Cavallino Rampante, è stata ufficializzata per martedì 13 settembre 2022.

A confermare il giorno del debutto è arrivato un tweet ufficiale Ferrari accompagnato da un teaser ancora piuttosto "oscuro" che si limita a indicare la data e riporta il testo "We know you love to brighten #Ferrari teaser pictures..."

Teaser oscuro per incuriosire

La frase sembra proprio giocare sul doppio senso della volontà di tutti di conoscere meglio l'aspetto della Purosangue, magari cercando proprio di schiarire al massimo il teaser volutamente enigmatico, e la firma luminosa dei fari che tratteggiano sommariamente gli ingombri del nuovo super SUV italiano.

Per il primo punto vi confermiamo che anche schiarendo l'immagine non si ottiene nulla di più di quanto vedete in copertina, mentre per il secondo vi rimandiamo a un primo teaser molto più esplicito datato marzo 2022.

Nasce col V12 aspirato

Quello che sappiamo al momento sulla Ferrari Purosangue è che al suo debutto sarà spinta dal classico motore V12 di Maranello in versione aspirata. Solo in un secondo momento si potrà scoprire un'eventuale versione ibrida, magari dotata del V6 della 296 GTB.

Ferrari Purosangue V12, il render di Motor1.com

Un mistero ancora fitto ricopre i dati tecnici e altri dettagli su potenza e prestazioni, ma quello che è certo è che avrà cinque porte, sarà lunga circa 5 metri e avrà la trazione integrale. Per trasmissione, potenza, coppia, accelerazione e velocità massima occorre attendere ancora poco più di una settimana, anche se alcune indiscrezioni parlano di circa 900 CV.

Il ceo Benedetto Vigna ha già detto che la Purosangue sarà una sportiva vera più che una sport utility e che andrà a completare la gamma Ferrari con un contributo non superiore al 20% delle vendite complessive del marchio.