Ferrari presenterà 15 nuovi modelli tra il 2023 e il 2026, con la prima Ferrari elettrica in arrivo nel 2025 e la Purosangue pronta al debutto a settembre 2022. Nuovo è anche l'annuncio di una futura Ferrari a idrogeno che potrebbe arrivare nel prossimo decennio.

Queste sono le prime anticipazioni fornite dalla Casa di Maranello durante il Capital Markets Day di oggi, con in più la promessa che entro il 2026 il 60% della gamma sarà elettrificata (55% ibrida e 5% elettrica) e il 40% avrà il solo motore a combustione interna.

Questa percentuale è destinata a crescere nel 2030, quando tutte le Ferrari nuove saranno elettrificate all'80% (40% elettriche e 40% ibride) e quelle con motore a benzina sollo il 20%. Tutto questo rappresenta un'evoluzione storica per Ferrari che oggi offre un 20% di modelli ibridi e un80% di sportive a benzina.

Nell'aprire la presentazione del Capital Markets Day 2022 il presidente di Ferrari, John Elkann, ha detto:

"Il nostro brand fa sognare milioni di persone. È stato costruito in 75 anni di esperienze emozionanti e indimenticabili, grazie ai successi in pista e al puro piacere di guida su strada. Ha creato una comunità inclusiva e affiatata, che unisce persone e Paesi diversi, perfino industrie diverse. Finché ne preserveremo la tradizione e i valori, potremo contare su solide basi per i nostri piani strategici futuri".

La prossima supercar arriverà presto

Tra i diversi annunci fatti durante l'evento, Ferrari va citata anche la conferma della prossima supercar erede de LaFerrari, che "arriverà presto" e si aggiungerà alla gamma delle Ferrari, oltre alle Serie Speciali e alle vetture della serie Icona.

La prima Ferrari elettrica nel 2025

Riguardo alla prima Ferrari elettrica, confermata al debutto nel 2025, il Cavallino Rampante ha ribadito che sarà una Ferrari al 100%, avrà caratteristiche uniche, prestazioni derivate dal motorsport e una dinamica eccezionale.

La Ferrari elettrica, di cui sono state svelate le prime (e succose) caratteristiche tecniche, avrà anche un suo suono specifico e riconoscibile, emesso dal motore elettrico e non in maniera artificiale. Per questo il motore elettrico (con la più alta dendità di potenza sul mercato), così come il modulo batterie e l'inverter saranno prodotte a Maranello, in un nuovo stabilimento definito e-Building.

Ferrari ha come obiettivo anche la neutralità del carbonio a partire dal 2030, con una serie di importanti iniziative a livello di produzione, forniture, materiali e riciclo.

Ferrari Purosangue: ci vediamo a settembre

Parlando della Ferrari Purosangue, il primo SUV crossover della Casa, è stato confermato il lancio a settembre 2022, con il motore V12 aspirato (e non elettrificato).

Benedetto Vigna Ferrari Purosangue

Lo stesso ceo Benedetto Vigna ha detto che la Purosangue è una sportiva nella più pura tradizione Ferrari e che il suo contributo alle vendite del brand emiliano non supererà il 20% annuo, ma sarà una sportiva che completerà la gamma Ferrari.

La Ferrari Purosangue sarà una sportiva vera, più che una sport utility, sarà un'aggiunta alla gamma Ferrari, ma non una vettura di grandi volumi, nella più pura tradizione della Casa.