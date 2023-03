Una Ferrari SF90 con bagagliaio supplementare fissato sul tetto non è certo una cosa che si vede tutti i giorni, ma non è di lei che parliamo, anche se è la prima auto (appartenente a Shmee) che si vede nel video che trovate qui sotto. La protagonista del filmato pubblicato dallo youtuber Varryx è infatti un'altra SF90 Stradale.

Si tratta di un prototipo pesantemente camuffato che non riesce però a nascondere la grande novità: un maxi alettone appollaiato sul posteriore. Segno di come la supercar plug-in del Cavallino si stia preparando per qualcosa di ancora più speciale.

Più di mille?

Un appendice aerodinamica inedita che dovrebbe fare il paio con varie novità meccaniche, concentrate specialmente nel motore. Vari rumors infatti suggeriscono che la Ferrari SF90 Stradale "Versione Speciale" (nome ancora da confermare) vedrà aumentare la potenza per superare i 1.000 CV della versione "normale", modificando sia il V8 biturbo sia i 3 motori elettrici.

Ferrari SF90 Stradale Versione Speciale, le prime foto spia senza l'alettone

Non mancheranno anche altre novità estetiche, per migliorare ulteriormente l'aerodinamica. Novità ben nascoste dalla pellicola che ricopre l'intera carrozzeria del muletto.

Per ora in quel di Maranello le bocche rimangono cucite e non ci sono anticipazioni ufficiali sulla evoluzione della Ferrari SF90 Stradale, ma possiamo immaginare che farà parte delle quattro novità che il Cavallino ha in serbo per il 2023.

Il video spia della Ferrari SF90 Versione Speciale

Cos'altro arriverà?

Una lista particolarmente ricca della faranno parte anche l'erede della 812 Superfast e la versione cabrio della Ferrari Roma, entrambe viste girare - camuffate - nei pressi di Maranello. Per quanto riguarda la quarta novità difficilmente si tratterà della nuova hypercar erede della LaFerrari e derivata in parte dalla 499P, per lei si parla infatti di un debutto nel corso del 2024.

Da escludere anche la presentazione della prima Ferrari elettrica, annunciata tempo fa e prevista per il 2025.