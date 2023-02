Fine 2023 o inizio 2024? La domanda sul debutto dell'erede della Ferrari 812 non ha ancora risposta. Poco male, perché oggi possiamo sentire il sound del suo V12 grazie a un dello youtuber Varryx. E che sound.

Unità che dovrebbe fare ancora una volta a meno di ogni tipo di elettrificazione. Benzina e solo benzina a muovere la prossima sportiva di Maranello che nel video si nasconde sotto le forme della Roma, modificate e allungate per ospitare una meccanica ben differente rispetto a quella dell'elegante coupé V8.

Eccolo!

E che non si tratti di una Roma normale lo si capisce da 2 elementi: il suono che la accompagna e i fotogrammi - purtroppo molto sgranati a causa dello zoom - che mostrano sua maestà il V12 sotto il lungo cofano. E naturalmente oltre all'elettrificazione manca anche qualsivoglia tipo di sovralimentazione. Aspirato era, è e rimarrà.

Potrebbe però essere l'ultimo V12 "puro" su una Ferrari di serie. Secondo quanto dichiarato durante il Capital Markets Day di giugno entro il 2026 il 60% della gamma sarà elettrificata (55% ibrida e 5% elettrica) e il 40% avrà il solo motore a combustione interna.

Percentuale è destinata a crescere nel 2030: a inizio del prossimo decennio infatti il 40% di tutte le nuove Ferrari sarà elettrico, il 40% elettrificato e solo il 20% sarà mosso unicamente da motori benzina. Prendendo le 13.221 unità vendute nel 2022 significherebbe appena 2.644 modelli puramente termici, probabilmente versioni speciali o quelle della gamma Icona.

Le foto spia della nuova Ferrari V12

Dobbiamo quindi prepararci a delle Ferrari silenziosissime? Considerando come canta la 296 GTB, ibrida plug-in con motore V6, non dobbiamo disperarci. E per l'elettrica? In quel di Maranello stanno lavorando per dare una colonna sonora "vera" anche a una sportiva a batterie. Staremo a vedere. E a sentire.

Per ora godiamoci il ruggito del V12 Ferrari. Quello che deve ancora arrivare.

Ferrari Daytona SP3

Ah giusto, la potenza. Si brancola nel buio, ma potrebbe superare quota 830 CV della 812 Competizione e toccare gli 840 della Daytona SP3.