Sono passati quasi 10 anni da quel 5 marzo 2013, il giorno in cui Ferrari presentò al mondo intero, al Salone di Ginevra, LaFerrari, l'ultima hypercar in ordine di tempo. Un rituale "sacro", che si ripete circa ogni decade (la Enzo è infatti del 2002) e che quindi nel 2023 o nel 2024 potrebbe dare vita a un nuovo modello super sportivo di Maranello.

Non è ancora certo però, perché, a giudicare da un video apparso su un noto canale YouTube, il progetto sembrerebbe ancora in una fase poco avanzata di sviluppo. Ecco tutto quello che possiamo ipotizzare.

Bassa e sportiva

Prima di tutto partiamo dal motore. Anche se la Casa non ha ancora rilasciato informazioni tecniche ufficiali, è probabilmente che la nuova hypercar del Cavallino, come ogni auto che l'ha preceduta, sarà basata su un'architettura tecnica a motore centrale.

Analizzando nel dettaglio il video pubblicato su YouTube dal canale Varryx, davanti una novità assoluta è sicuramente rappresentata dal nuovo paraurti, ora molto basso e con al centro tre grandi prese d'aria.

Non è ancora chiaro quale funzione potrebbero svolgere queste aperture sull'esemplare di serie, ma un'ipotesi è che potrebbero servire per convogliare il flusso d'aria sul parabrezza, un dettaglio utile a generare deportanza alle altissime velocità.

Spostandoci di lato, il profilo della futura hypercar Ferrari, guardando questi primi muletti, sembra confermarsi basso e slanciato, raccordato perfettamente con il grande alettone posizionato al posteriore - che potrebbe restare però esclusivo delle versioni dedicate alla pista. Sempre dietro, infine, spiccano i due grandi tubi di scarico, posizionati piuttosto in alto sempre per questioni aerodinamiche.

Debutto (forse) nel 2024

Anche se il Cavallino non ha ancora rilasciato informazioni certe riguardo questa nuova super sportiva, fonti vicine alla Casa ma non ufficiali e non confermate hanno ipotizzato che la prossima hypercar di Maranello potrebbe debuttare nel mese di ottobre 2024, con il numero di esemplari destinati alla produzione e alla vendita fissato a 599. Non resta quindi che attendere per saperne di più.