Il primo video spia della nuova hypercar Ferrari ha fatto tanto rumore. In tutti i sensi. La nuova Rossa di punta di Maranello erede della LaFerrari ha iniziato i test su strada con una carrozzeria completamente mimetizzata che ha attirato l’attenzione di tantissimi appassionati.

Il suo nome non è ancora stato ufficializzato, ma questo modello potrebbe avere già un posto importante nella storia del marchio, dato che dovrebbe trattarsi dell’ultima hypercar con motore termico.

Velocissima anche da ferma

Partendo dal video dei giorni scorsi e presi dall’impazienza di scoprire le forme di questa nuova auto da sogno, abbiamo immaginato le forme della Ferrari nel nostro esclusivo render. La silhouette della carrozzeria è quella tipica di una vettura con motore centrale, ma l’assetto è decisamente più estremo di tutte le altre Rosse presenti in listino.

Ferrari hypercar, il render di Motor1.com

Del resto, questa hypercar apparterrà alla stessa stirpe di F40, F50, Ferrari Enzo e LaFerrari, tutti modelli che hanno segnato un’epoca del Cavallino Rampante.

Le linee, quindi, saranno inedite, con una parte anteriore bassa e larga e grandi prese d’aria per raffreddare i freni e (forse) la batteria del sistema ibrido sistemata nel pianale.

A tal proposito, alcuni adesivi gialli visti sulla carrozzeria del prototipo sono un chiaro indizio della presenza di un powertrain elettrificato, probabilmente ibrido plug-in come quello della SF90. Potenza e prestazioni, però, saranno a un livello successivo, con almeno 1.000-1.200 CV pronti a regalare emozioni a ogni colpo d’acceleratore.

Tornando al look, il posteriore sarà caratterizzato da un grande alettone (forse presente solo su versioni da pista) e da una nuova fanaleria LED.

Il video spia del muletto Ferrari hypercar

Sia negli esterni che negli interni, comunque, la Ferrari potrebbe avere dei richiami estetici all’hypercar 499P che segnerà il ritorno del brand a Le Mans quest'anno. Ecco perché ci immagiamo un parabrezza molto ampio ispirato alle vetture da corsa e numerose appendici aerodinamiche sull'anteriore e nelle fiancate.

Secondo i primi rumors (ovviamente non confermati da Ferrari), l’hypercar potrebbe debuttare a ottobre 2024, con una produzione limitata a 599 esemplari. Ragionevolmente, questa nuova Rossa andrà sold out in pochissimi giorni dopo l’apertura degli ordini, con tanti collezionisti pronti a staccare un assegno in bianco pur di accaparrarsi un modello così storico.