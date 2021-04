Conto alla rovescia per l'anno di grazia 2025. Perché per quella data arriverà la prima Ferrari tutta elettrica. L'indicazione arriva direttamente dal presidente del Cavallino Rampante, John Elkann, in apertura dell'assembloea degli azionisti.

Elkann ha anche sottolineato che nel corso di quest'anno Maranello lanceerà tre nuovi modelli, mentre entro il decennio la produzione delle Rosse sarà totalmente carbon neutral.

Il presidente della Ferrari ha sostenuto: