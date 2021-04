Il parco auto disponibile per il noleggio a lungo termine di Leasys si aggiorna con l’aggiunta di Maserati Ghibli e Levante. La società, brand di Stellantis e controllata di FCA Bank, mette a disposizione le new entry nel servizio Leasys Miles dedicato a chi utilizza l’auto in modo discontinuo nell’arco dell’anno.

Come funziona Leasys Miles

A differenza di molte formule di noleggio, Leasys Miles è pay per use. In pratica, al canone mensile inclusivo di diversi servizi si aggiunge un costo fisso applicato ai chilometri effettivamente percorsi. La tariffa è di 9 centesimi al km per la formula standard e di 18 centesimi al km per la più completa Plus. Le percorrenze sono rilevate dalla T-Box Mopar Connect, installata a bordo del veicolo.

Anche per la Ghibli e la Levante, il noleggio di Leasys Miles non prevede nessun anticipo o limiti di percorrenza.

L’offerta per la Ghibli

La Ghibli è disponibile con un canone mensile di 929 euro (IVA inclusa) che rimane fisso per 48 mesi e che è comprensivo dei primi 1000 km. Nella quota è compresa anche l’assistenza stradale, la copertura RCA e il servizio Leasys I-Care con cui è possibile monitorare da remoto lo stato dell’auto.

La sopracitata formula Plus aggiunge la copertura per furto e incendio, la copertura per la riparazione dei danni e la manutenzione ordinaria e straordinaria.

In aggiunta, nel canone si possono includere anche la tassa di proprietà, il servizio pneumatici e la disponibilità di una vettura sostitutiva.

Le Maserati con Leasys Miles saranno disponibili entro la fine aprile in Italia e in altri Paesi come Germania, Regno Unito, Francia e Spagna.