Per i neopatentati la scelta della prima auto è piuttosto limitata. Non solo perché chi prende la patente può guidare auto con massimo 55 kW per tonnellata nei suoi primi tre anni, ma anche per il costo che un’auto nuova comporta per una famiglia.

La società Rent2Go, creata da Gruppo Barchetti, Gruppo Autotorino e Banca Popolare di Sondrio e specializzata nel noleggio a lungo termine, ha studiato una formula per questo tipo di automobilisti. L’obiettivo è quello di mettere a disposizione di chi si mette al volante per la prima volta un canone mensile di noleggio che include anche la polizza assicurativa.

Non solo city car

La formula si chiama FLEX2GO ed il parco auto è composto da vetture nuove o km 0 di varie tipologie, dalle city car (come la Citroen C3 o l’Opel Corsa) fino a SUV compatti, come la Fiat 500X.

Nella sezione dedicata sul sito ufficiale si può scegliere l’auto e l’offerta di noleggio che si preferisce. Per ogni auto è possibile cambiare la durata, il numero di chilometri incluso e l’anticipo da versare in modo da personalizzare il canone mensile.

Canone all-inclusive

Nella rata sono inclusi anche altri servizi, come la gestione del bollo, la copertura per danni accidentali e la manutenzione ordinaria e straordinaria effettuabile presso le officine convenzionate con Rent2Go. Nel canone è presente anche l’assicurazione RC e incendio e furto, spesso piuttosto onerosa per i neopatentati.

La formula del noleggio proposta è anche flessibile in quanto si può modificare o recedere dal contratto dopo 12 mesi. L’auto è comunque guidabile anche da un famigliare e, al termine del noleggio, si può decidere se prolungare l'offerta o cambiarla con un nuovo modello.