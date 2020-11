Le regole sui limiti imposti ai neopatentati sono cambiate diverse volte negli anni, seguendo in modo non sempre tempestivo, l'evoluzione delle norme del traffico e quella tecnica delle auto.

A chi è fresco di patente e dunque inesperto, il Codice impone infatti limiti di velocità più ridotti e soprattutto, la possibilità di utilizzare per il primo anno vetture relativamente poco potenti, allo scopo di diminuire i potenziali pericoli.

Se in passato questa soglia di sbarramento era vincolata semplicemente alla cilindrata (che comunque non era un parametro infallibile) la normativa attuale impone invece un calcolo più preciso, basato sul rapporto potenza/tara perfezionato ponendo anche un limite alla potenza massima.

I requisiti delle auto per neofiti

Come si può leggere in maniera più approfondita in questo articolo, le auto che un neo automobilista può guidare non devono superare il rapporto potenza/tara (dove con tara si intende il peso dell'auto compreso il conducente, ossia alla massa a vuoto + uno standard di 75 kg) di 55 kW per tonnellata e in ogni caso, non eccedere la potenza di 70 kW, ovvero 95 CV.

Questo non significa necessariamente che le auto rimaste in lista siano tutte citycar o utilitarie, anche se le motorizzazioni da meno di 100 CV oggi sono rare su modelli compatti o addirittura di taglia superiore, anzi.

Scorrendo la lista noterete con sorpresa che manca completamente uno dei marchi specializzati in piccole auto come Suzuki, perché a dispetto dei motori di potenza adeguata, tutti i modelli risultano troppo leggeri per soddisfare la formula.

Il "trucco" di elettriche e ibride

Paradossalmente, mentre alcune piccole restano fuori per eccesso di leggerezza, ci sono invece modelli elettrificati con potenze nominali anche elevate che sulla carta possono essere guidate tranquillamente anche da neopatentati. Perché?

il motivo sta nel fatto che la normativa fa riferimento alla potenza dichiarata nel libretto un dato preciso, la potenza indicata alla voce (P.2) della sezione 2 del libretto, che però nel caso delle ibride fa riferimento alla sola potenza del motore endotermico, senza contare la parte elettrica, mentre per le elettriche indica la potenza nominale (quella erogabile in continuo per 30 minuti secondo le norme omologative) che è inferiore spesso anche di parecchio a quella di picco.

Il fatto è anche che il rapporto potenza/tara, indicato nella sezione 3 del libretto, fa riferimento unicamente a questi dati, con la conseguenza che vetture formalmente ben più potenti rispetto ai 95 CV indicati, risultano formalmente rientrare nei limiti... Detto questo vediamo, Casa per Casa, cosa si può guidare nel primo anno di patente.

La Casa francese ha ancora a listino la piccola C1, che nella più pesante variante a 5 porte rientra nei limiti, e la C3 con il motore a benzina meno potente. A queste si aggiunge la nuova C4 in versione elettrica, con potenza nominale di "soli" 57 kW.

Modello Potenza nominale Tara Potenza/tara Prezzo C1 1.2 VTi 5p/Airscape 53 kW 965 kg 54,92 kW/t da 13.350 euro C3 1.2 Puretech 83 (tutte le versioni) 61 kW 1.128 kg 54,08 kW/t da 15.600 euro e-C4 57 kW 1.620 kg 37,27 kW/t da 34.900 euro

Aspettando la piccola elettrica Spring, sono diversi i modelli che si possono guidare, dalle varianti base benzina e Diesel di Sandero fino alle "familiari" Logan MCV, Lodgy e Duster.

Modello Potenza nominale Tara Potenza/tara Prezzo Sandero Streetway/Stepway 1.0 SCe 75 CV 54 kW 1.007 kg 53,6 kW/t da 10.650 euro Sandero Streetway 1.5 Blue dCi 75 CV 55 kW 1.122 kg 49,02 kW/t da 11.550 euro Logan MCV 1.0 SCe 12V (tutte) 54 kW 1.033 kg 52,27 kw/t da 9.100 euro Logan MCV 1.5 Blue dCi 75 CV 55 kW 1.182 kg 46,53 kW/t da 12.250 euro Lodgy 1.5 Blue dCi 95 CV (tutte) 70 kW 1.316 kg 53,20 kW/t da 13.900 euro Duster 1.5 Blue dCi 95 CV 4x2 70 kW 1.320 kg 53,03 kW/t da 15.550 euro

La DS 3 Crossback E-Tense, versione elettrica del crossover compatto francese è l'unica nella gamma DS disponibile per i neopatentati, grazie alla ridotta potenza omologata

Modello Potenza nominale Tara Potenza/tara Prezzo DS 3 Crossback E-Tense (tutte) 57 kW 1.598 kg 35,67 kW/t da 39.650 euro

Evo

Per quanto riguarda il marchio spin-off di DR soltanto il modello elettrico rispetta la formula, ancora una volta grazie alla potenza nominale bassa e al peso più sostenuto.

Modello Potenza nominale Tara Potenza/tara Prezzo Electric 30 kW 1.495 kg 20,06 kW/t da 29.900 euro

Qui la scelta è ricca e include praticamente l'intera gamma della 500, inclusa la nuova Fiat 500 elettrica, della Panda e i modelli base, con motore Diesel 1.3 MJT, di Tipo, 500Le 500X.

Modello Potenza nominale Tara Potenza/tara Prezzo 500 1.0 Hybrid (tutte) 51 kW 1.050 kg 48,34 kW/t da 15.350 euro 500C 1.0 Hybrid (tutte) 51 kW 1.050 kg 48,34 kW/t da 18.050 euro 500e 43 kW 1.365 kg 31,50 kW/t da 26.150 euro 500e 3+1 43 kW 1.365 kg 31,50 kW/t da 31.900 euro 500e C 43 kW 1.405 kg 30,60 kW/t da 32.900 euro Panda 1.0 Hybrid (tutte) 51 kW 1.055 kg 48,34 kW/t da 13.900 euro Panda 0.9 TwinAir 4x4 (tutte) 63 kW 1.150 kg 54,78 kW/t da 17.350 euro Panda 0.9 TwinAir Natural Power (tutte) 63 kW 1.155 kg 54,54 kW/t da 17.050 euro Tipo Hatchback 5p 1.3 MJT 95 CV (tutte) 70 kW 1.365 kg 51,28 kW/t da 20.600 euro Tipo SW 1.3 MJT 95 CV (tutte) 70 kW 1.375 kg 50,90 kW/t da 22.100 euro 500L 1.3 Multijet 95 CV (tutte) 70 kW 1.475 kg 47,45 kW/t da 21.150 euro 500L 1.3 Multijet 95 CV (tutte) 70 kW 1.495 kg 46,82 kW/t da 22.050 euro 500X 1.3 MJT 95 CV (tutte) 70 kW 1.320 kg 53,03 kW7t da 22.300 euro

Le opportunità offerte dalla Casa dell'Ovale vanno dalle utilitarie alle compatte, passando anche la Puma.

Modello Potenza nominale Tara Potenza/tara Prezzo Fiesta 5p 1.1 75CV (tutte) 55 kW 1.130 kg 48,67 kW/t da 17.050 euro Fiesta 5p 1.1 GPL 75 CV (tutte) 55 kW 1.130 kg 48,67 kW/t da 19.050 euro EcoSport 1.5 EcoBlue Diesel 95 CV (tutte) 70 kW 1.395 kg 50,18 kW/t da 24.500 euro Puma 1.0 EcoBoost 95 CV 70 kW 1.280 kg 54,68 kW/t da 20.750 euro Focus 5p 1.5 EcoBlue Diesel 95 CV 70 kW 1.363 kg 51,35 kW/t da 25.050 euro Focus SW 1.5 EcoBlue Diesel 95 CV 70 kW 1.413 kg 49,54 kW/t da 26.050 euro

L'unico modello accessibile (persino la nuova Jazz e:HEV ibrida ha un benzina leggermnte più potente del necessario) nella gamma Honda è la piccola e vivace elettrica Honda e.

Modello Potenza nominale Tara Potenza/tara Prezzo Honda e (tutte) 60 kW 1.514-1.520 39,63 kW/t da 38.500 euro

Una sola vettura "classica", la piccola i10 in tutte le versioni tranne la N Line, una vera flotta di elettriche per la Casa coreana. Praticamente tutti i modelli EV rientrano largamente nei limiti imposti.

Modello Potenza nominale Tara Potenza/tara Prezzo i10 1.0 MPI (tutte) 49 kW 999-996 kg 49,05-49,20 kW/t da 12.900 euro i10 1.0 MPI GPL (tutte) 49 kW 999-996 kg 49,05/49,20 kw/t da 14.750 euro Kona Electric batt. 39 kWh (tutte) 26 kW 1.610 kg 16,15 kW/t da 38.400 euro Kona Electric batt. 64 kWh (tutte) 28 kW 1.760 kg 15,91 kW/t da 43.400 euro Ioniq Electric 39 kWh 25 kW 1.602 kg 15,60 kW/t da 42.200 euro

Come per i cugini di Hyundai, anche per Kia attualmente le possibilità includono la citycar, in questo caso la Picanto, tra i modelli con motore endotermico mentre si può spaziare su tutte le elettriche pure.

Modello Potenza nominale Tara Potenza/tara Prezzo Picanto 1.0 (tutte) 49 kW 974-981 kg 50,31-49,95 kW/t da 12.350 euro Picanto 1.0 EcoGpl (tutte) 49 kW 1.032 kg 47,48 kW/t da 13.450 euro e-Soul batt. 39,2 kWh 26 kW 1.610 kg 16,15 kW/t da 39.850 euro e-Soul batt. 64 kWh 28 kW 1.757 kg 15,94 kW/t da 44.350 euro e-Niro batt. 39 kWh (tutte) 26 kW 1.667 kg 15,60 kW/t da 39.850 euro e-Niro batt. 64 kWh (tutte) 28 kW 1.812 kg 15,45 kW/t da 44.350 euro

L'unico modello a listino si rende però "disponibile" con l'intera gamma, dalla recente versione mild-hybrid fino a quelle a GPL e metano

Modello Potenza nominale Tara Potenza/tara Prezzo Ypsilon 1.0 Hybrid (tutte) 51 kW 1.055 kg 48,34 kW/t da 14.600 euro Ypsilon 1.2 Ecochic GPL (tutte) 51 kW 1.040 kg 49,04 kW/t da 16.200 euro Ypsilon 0.9 TwinAir Ecochic Metano (tutte) 62 kW 1.165 kg 53,22 kW/t da 17.950 euro

Una sola variante della Mazda2 risponde ai requisiti, quella base con motore a benzina depotenziato a 75 CV.

Modello Potenza nominale Tara Potenza/tara Prezzo Mazda2 Skyactiv-1.5 G M-Hybrid 75 CV 55 kW 1.025 kg 53,66 kW/t da 17.800 euro

Sorpresa, nella lista delle papabili ci sono anche le compatte della Stella, nella versione con il motore 1.5 turbodiesel di origine Renault. Per la Classe A si può addirittura scegliere tra 5 porte e Sedan e sono disponibili tutti gli allestimenti anche con il motore più "tranquillo".

Modello Potenza nominale Tara Potenza/tara Prezzo A160 d (tutte) 70 kW 1.425 kg 49,12 kW/t da 28.050 euro A160 d Sedan (tutte) 70 kW 1.440 kg 48,60 kW/t da 28.630 euro B160 d (tutte) 70 kW 1.465 kg 47,78 kW/t da 27.310 euro

Qui la lista si limita alla variate depotenziata del modello One, messa a listino apposta per questo scopo, ma disponibile anche per la 5 porte.

Modello Potenza nominale Tara Potenza/tara Prezzo 3p One 75 CV (tutte) 55 kW 1.210 kg 45,45 kW/t da 18.300 euro 5p One 75 CV (tutte) 55 kW 1.265 kg 43,48 kW/t da 19.150 euro

La Casa dei Tre Diamanti offre unicamente la Space Star con il motore da un litro, anche nella variante a GPL.

Modello Potenza nominale Tara Potenza/tara Prezzo Space Star 1.0 (tutte) 52 kW 935 kg 55,61 kW/t da 13.200 euro Space Star 1.0 bi-fuel GPL (tutte) 52 kW 995 kg 52,26 kW/t da 14.850 euro

Due modelli tradizionali, tra cui anche la crossover compatta Crossland X, edue elettriche per la Casa tedesca, che beneficia anche qui delle sinergie con gli altri marchi del Gruppo PSA. Tra le EV c'è la nuovissima Mokka, in vendita dalla prossima primavera ma già a listino.

Modello Potenza nominale Tara Potenza/tara Prezzo Corsa 1.2 75 CV (tutte) 55 kW 1.055 kg 52,13 kW/t da 15.350 euro Corsa-e (tutte) 57 kW 1.530 kg 37,25 kW/t da 31.300 euro Mokka-e (tutte) 57 kW 1.394 kg 40,89 kW/t da 34.000 euro Crossland X 1.2 12V 83 CV 61 kW 1.174 kg 51,95 kW/t da 18.950 euro

Per il Leone le possibilità vanno dalla 108, ma solo negli allestimenti più ricchi e "pesanti", alla versione base della 208 a benzina, mentre non ci sono problemi per la sua variante elettrica né per quella di nuova 2008.

Modello Potenza nominale Tara Potenza/tara Prezzo 108 3p 1.0 VTi 72 CV Active e Allure 53 kW 965 kg 54,92 kW/t da 13.050 euro 108 5p 1.0 VTi 72 CV Active, Allure, Top 53 kW 965 kg 53,92 kW/t da 13.550 euro 208 1.2 PureTech 75 CV (tutte) 55 kW 1.055 kg 52,13 kW/t da 15.450 euro e-208 (tutte) 57 kW 1.530 kg 37,25 kW/t da 33.750 euro e-2008 (tutte) 57 kW 1.623 kg 35,12 kW/t da 38.500 euro

Benzina, Diesel, ibridi ed elettrici, che fosse interessato a modelli della Casa francese in ottica neopatentati ha di che scegliere tra cittadine e utilitarie fino a crossover come Captur. Ci rientra anche la versione ibrida E-tech della Clio, il cui motore benzina si ferma a 91 CV e tanto basta.

Modello Potenza nominale Tara Potenza/tara Prezzo Twingo 1.0 SCe 65 CV (tutte) 48 kW 898 kg 48,53 kW/t da 11.550 euro Twingo Electric (tutte) n.d. (potenza di picco 60 kW) 1.112 kg <53,9 kW/t da 22.450 euro Clio 1.0 SCe 65 CV 48 kW 1.212 kg 39,60 kW/t da 15.050 euro Clio 1.0 SCe 75 CV (tutte) 55 kW 1.223 kg 44,97 kW/t da 17.000 euro Clio E-Tech (tutte) 67 kW 1.315 kg 50,95 kW/t da 21.950 euro Clio 1.5 Blue dCi 85 CV (tutte) 63 kW 1.352 kg 46,60 kW/t da 19.200 euro Zoe (tutte) 51 kW 1.502 kg 33,95 kW/t da 25.900 euro Captur 1.5 Blue dCi 95 CV (tutte) 70 kW 1.370 kg 51,09 kW/t da 20.900 euro

Anche la Casa spagnola offre una buona varietà: i vivaci modelli a metano di Ibiza e Arona rientrano nei limiti grazie ai kg in più delle bombole, e con il turbodiesel 1.6 sulla crossover si può scegliere anche il cambio DSG. C'è anche la nuova Leon, sia 5p sia SporsTourer.

Modello Potenza nominale Tara Potenza/tara Prezzo Ibiza 1.0 MPI 80 CV (tutte) 59 kW 1.099 kg 53,68 kW/t da 16.700 euro Ibiza 1.0 TGI 90 CV Metano (tutte) 66 kW 1.250 kg 52,80 kW/t da 18.650 euro Arona 1.0 TGI 90 CV Metano (tutte) 66 kW 1.305 kg 50,57 kW/t da 19.900 euro Arona 1.6 TDI 95 CV e 1.6 TDI 95 CV DSG (tutte) 70 kW 1.288-1.308 kg 54,35-53,52 kW/t da 21.350 euro Leon 1.0 TSI 90 CV (tutte) 66 kW 1.275 kg 51,76 kW/t da 22.200 euro Leon ST 1.0 TSI 90 CV (tutte) 66 kW 1.324 kg 49,85 kW/t da 22.950 euro

l marchio ceco mette sul piatto la rinnovata Citigo, ormai esclusivamente elettrica, ma anche le interessanti versioni a metano di Kamiq e Scala per chi vuole alzare un po' la posta.

Modello Potenza nominale Tara Potenza/tara Prezzo Citigo-e iV (tutte) 61 kW 1.235 kg 49,39 kW/t da 22.300 euro Fabia 1.0 MPI 60 CV (tutte) 44 kW 1.081 kg 40,70 kW/t da 14.830 euro Kamiq 1.0 G-Tec Metano 90 CV (tutte) 66 kW 1.332 kg 49,55 kW/t da 23.140 euro Scala 1.0 G-Tec Metano 90 CV (tutte) 66 kW 1.310 kg 50,38 kW/t da 22.630 euro

Ormai 100% elettriche, le citycar smart sono tutte guidabili, anche la Fortwo Cabrio che è una delle poche decapottabili concesse anche ai neopatentati

Modello Potenza nominale Tara Potenza/tara Prezzo EQ Fortwo 41 kW 1.085 kg 37,79 kW/t da 25.027 euro EQ Fortwo Cabrio 41 kW 1.115 kg 36,77 kW/t da 28.394 euro EQ Forfour 41 kW 1.200 kg 34,17 kW/t da 25.649 euro

Poca scelta per Toyota, tutte le ibride hanno motori che già da soli sono leggermente troppo potenti per soddisfare i limiti della norma. Per la Aygo la versione per neopatentati è una soltanto, omologata con un peso di 965 kg che la fa rientrare appena appena mentre tute le altre sono troppo leggere. Per la Yaris si può invece andare sul motore base da un litro.

Modello Potenza nominale Tara Potenza/tara Prezzo Aygo Connect 1.0 VVT-i 72 CV 5p x-fun 53 kW 965 kg 54,92 kW/t da 16.750 euro Yaris 1.0 72 CV 5p (tutte) 53 kW 1.035 kg 51,20 kW/t da 17.200 euro

La gamma proposta da Volkswagen è probabilmente la più varia: non c'è la Golf, che non ha modelli di potenza sufficientemente ridotta, ma ci rientra al pelo per potenza nominale la nuovissima elettrica ID.3 (e presumiamo anche la ID.4, che dovrebbe avere gl istessi dati prestazionali), più versioni a benzina e metano di up e Polo e T-Cross turbodiesel.

Modello Potenza nominale Tara Potenza/tara Prezzo up! 1.0 Evo 65 CV 3-5p (tutte) 48 kW 991 kg 48,53 kW/t da 14.450 euro up! 1.0 EcoMove Metano 68 CV 3-5p (tutte) 50 kW 1.070 kg 46,73 kW/t da 17.000 euro e-up! 61 kW 1.160 kg 52,59 kW/t da 23.750 euro Polo 1.0 Evo 80 CV (tutte) 59 kW 1.105 kg 53,39 kW/t da 17.950 euro Polo 1.0 TGI Metano 90 CV (tutte) 66 kW 1.275 kg 51,76 kW/t da 19.200 euro T-Cross 1.6 TDI 95 CV e 1.6 TDI 95 CV DSG (tutte) 70 kW 1.365-1.385 kg 51,28-50,54 kW/t da 23.650 euro ID.3 (tutte) 70 kW 1.794 kg 39,02 kW/t da 37.350 euro

