La prima è stata la i30, con 250 o 275 CV a disposizione, cui seguirà a brevissimo la i20: la famiglia “N” di Hyundai, quella dall’animo più sportivo, si arricchisce sempre più e ha dato vita agli allestimenti N Line, ispirati nell’estetica alle declinazioni più potenti, ma con motori meno esagerati.

Ad aggiungersi alla gamma è ora la Hyundai i10 N Line, allestimento sportiveggiante della piccola coreana, in arrivo in Italia a 18.000 euro o a 119 euro al mese per 4 anni, con anticipo di 5.230 euro.

La piccola col turbo

Sotto al cofano della i10 N Line arriva il 1.0 turbo benzina 3 cilindri da 100 CV e 172 Nm di coppia, un bel balzo rispetto all’aspirato da 67 CV, unica opzione disponibile fino a ieri, per uno 0-100 in poco più di 10”. Numeri in linea con l’anima da cittadina della i10, ma che le conferiscono comunque maggiore brio.

Altra modifica meccanica di rilievo riguarda l’impianto frenante, ora con dischi anche al posteriore al posto di quelli a tamburo delle altre versioni.

Sa farsi notare

Al di là del nuovo motore la Hyundai i10 N Line si contraddistingue dal resto della gamma per un’estetica maggiormente sportiva, sottolineata da nuovi paraurti e griglia frontale a nido d’ape, cerchi in lega da 16”, vetri posteriori oscurati, doppio scarico e profili rossi anteriori e posteriori.

Anche in abitacolo ritornano dettagli rossi, colore caratterizzante tutta la famiglia “N” di Hyundai, assieme alla pedaliera con finiture in metallo, sedili sportivi e loghi “N” su volante e pomello del cambio.