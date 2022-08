Il palcoscenico della Monterey Car Week è l'occasione scelta da Czinger per mostrare al mondo la sua nuova gran turismo a quattro posti, la Hyper GT.

Il Costruttore californiano, che dunque gioca in casa, ne approfitta anche per svelare la versione V Max della sua 21C, hypercar da 1.250 CV già svelata qualche tempo fa e detentrice del record a Laguna Seca.

Una quattro posti ad alte prestazioni

La Hyper GT rappresenta la nuova direzione stilistica che verrà intrapresa dal brand. L'intento era quello di dare alla sportiva un aspetto classico ed elegante ma con la possibilità di trasportare quattro passeggeri, che riescono a salire a bordo facilmente attraverso le larghe portiere ad ali di gabbiano.

Czinger Hyper GT Czinger 21C V Max

Nessuna informazione riguardo al powertrain che equipaggia la GT: l'unico dettaglio comunicato è che si tratta di uno schema ibrido progettato dalla Casa stessa. Gli aspetti definitivi verranno comunicati con l'avvicinarsi alla produzione in piccola serie, per la quale però, al momento, non ci sono ufficialità.

Quel che è certo è che si tratti di un'auto che sarà prodotta in numero superiore rispetto agli altri modelli Czinger e a un prezzo inferiore, seppur mantenendo un'elevata esclusività.

Velocissima, anche verso l'Europa

Il secondo modello mostrato a Pebble Beach, invece, la 21C V Max, porta la già esistente 21C su un altro livello di raffinatezza progettuale, con rivisitazioni aerodinamiche mirate alla riduzione della resistenza. Sparisce lo splitter anteriore, così come il grande alettone dietro.

Ciò basta, secondo la Casa, a far schizzare la 21C V Max in cima alla lista delle hypercar in termini di accelerazione e di velocità massima. Eppure nessun dato è stato confermato. Quel che sappiamo è che il V8 twin turbo 2.8 abbinato a due motori elettrici, per un totale di 1.250 CV, è lo stesso della "normale" - se così si può definire - 21C, che per fare lo 0-100 ci mette circa 2 secondi.

All'interno è un tripudio di fibra di carbonio e, come sempre in questi casi, non può mancare un set di valigie personalizzate.

Czinger 21C "standard"

Verranno prodotte solamente 80 esemplari di 21C e i clienti ora possono scegliere tra la versione con alto downforce o la V Max. Le consegne dovrebbero cominciare sul finire del 2023. Entro il 2030, Czinger ha pianificato di offrire dai sei ai sette modelli, ciascuno appartenente a un segmento diverso.

L'arrivo in Europa è già pianificato: H.R.Owen, storico importatore di Ferrari e Lamborghini in UK, è già stato selezionato tra i partner principali.

Se siete interessati a Czinger, alla sua storia e alle sue mire, potete leggere l'intervista ai due fondatori.

