“Vola come una farfalla, pungi come un’ape”. La celebre frase del pugile Muhammad Ali è piuttosto appropriata per definire il concetto della McMurtry Spierling. La baby supercar ha debuttato in anteprima mondiale al Goodwood Festival of Speed 2021 e si tratta di una monoposto elettrica con una potenza specifica di circa 1 CV al kg.

Ha pure un vero sound

Ad un primo sguardo la McMurtry Spierling ricorda una Batmobile rimpicciolita. La carrozzeria è interamente realizzata in fibra di carbonio è può accogliere solo un occupante. Tutta la strumentazione è pensata per trasformare l’auto in un vero bolide da track day.

L’assetto dell’ala è regolabile direttamente dall’abitacolo, mentre i “puristi” apprezzeranno la presenza del cambio manuale (una soluzione rarissima e molto complessa nel mondo delle auto elettriche).

Ciò che è ancora più insolito è il sound della piccola supercar. Il “rombo” della Spierling non è riprodotto tramite altoparlanti, ma è reale e proviene da due turbine da circa 80 CV l’una. Al massimo della loro potenza queste possono raggiungere i 120 decibel. In pratica, in pista sembra quasi di sentire un vero jet.

Compatta e velocissima

La Spierling ha 1014 CV ed ha solo la trazione posteriore. Alimentata da un pacco batterie da 60 kWh, McMurtry afferma che può essere guidata alla massima velocità per 30-60 minuti prima di doverla ricaricare.

A giudicare dal video della sua esibizione, la piccola supercar è veloce e soprattutto molto reattiva grazie al sistema di aerodinamica attiva.

L’azienda non ha rilasciato molti altri dettagli, ma ha affermato che l’obiettivo è quello di proporre una visione sulle auto da corsa del futuro. Sul suo sito, McMurtry commenta così:

“I nostri modelli vogliono dimostrare la superiorità della compattezza sulla velocità. Dopo la Sperling, McMurtry avvierà un programma dedicato allo sviluppo di nuovi veicoli da record per dimostrare tutto il suo potenziale nel mondo del motorsport”.

La Spierling, quindi, si aggiunge alla lista di auto curiose viste al Festival di Goodwood. In passato, si erano fatte notare anche i prototipi della Roborace, una corsa con auto a guida autonoma, e l'incredibile "Vini", la MINI con motore V8 BMW.