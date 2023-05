Il Goodwood Festival of Speed è la "festa" britannica dei motori più celebre di sempre. Quest'anno si terrà dal 13 al 16 luglio, con una formula simile alle altre edizioni, ma con tante novità che si sveleranno per la prima volta - come la Hyundai Ioniq 5 N.

Ma non solo. All'edizione 2023, oltre alle auto, si potranno ammirare dal vivo anche diversi accessori per la pista e per tutti i giorni, tra questi tutti gli pneumatici Pirelli. Il brand italiano, infatti, ha annunciato poche ore fa di essere diventato il nuovo exclusive tyre partner della manifestazione.

Nuove gomme in anteprima

Non si tratta della prima volta per l'azienda, che da anni è impegnata al fianco delle manifestazioni motoristiche più esclusive e importanti del mondo. Il brand è infatti già Global Tyre Partner del Campionato Mondiale di Formula 1 dal 2011 e fornitore unico del Campionato del Mondo di Rally.

Goodwood Festival of Speed 2019

Il programma dell'evento non è ancora stato definito con certezza, ma l'azienda ha preannunciato che sta lavorando insieme agli organizzatori del festival per offrire una serie di iniziative uniche ai visitatori.

In particolare, la casa sarà presente in due spazi espositivi che racconteranno gli aspetti chiave dell'azienda. Si partirà con i 150 anni di evoluzione, per passare alla storia della gamma P Zero e, infine, con la presentazione in anteprima di tre nuovi modelli di gomma che daranno ufficialmente il via al rinnovamento dell'intera famiglia di prodotti "premium" di Pirelli.

Marco Tronchetti Provera, Vicepresidente Esecutivo e ceo di Pirelli ha detto: