La nuova Porsche 911 GT3 RS protagonista di questa prova è l'espressione più sportiva, più prestazionale della generazione 992 della 911. Fa seguito alla sorella minore Porsche 911 GT3 992, partendo dalle esigenze aerodinamiche per ridefinire tutto il progetto.

Per far capire come la nuova GT3 RS riesca a mettere a terra i 525 CV del suo motore 6 cilindri 4.0 aspirato da 9.000 giri/min, il costruttore tedesco ha organizzato questo primo test drive sulla pista di Silverstone, uno dei circuiti con le curve più veloci del campionato di Formula 1.

Del resto, la 992 GT3 RS a 285 km/h di velocità riesce a generare fino a 860 kg di deportanza per avere più aderenza, arrivando fino a 296 km/h di velocità massima, con un tempo di accelerazione nello 0-100 km/h di 3,2 secondi.

Clicca per leggere:

Esterni | Interni | Guida | Curiosità | Prezzi

Porsche 911 GT3 RS: Esterni

Guardate le foto della nuova Porsche 911 GT3 RS: la carrozzeria è scavata dal vento, soprattutto nella parte bassa, che è più stretta (lo si percepisce bene osservando la zona dei passaruota) per lasciare posto ai profili aerodinamici che guidano lo sguardo verso l'ala posteriore, davvero molto alta.

Gli sfoghi e le prese d'aria spuntano dalle tipiche forme morbide della 911, che su questa RS sono però diventate più taglienti per non avere compromessi sul comportamento in pista, nella guida molto sportiva.

La nuova GT3 RS pesa 1.450 kg, grazie anche all'utilizzo di materiali compositi per diverse parti della carrozzeria: cofano anteriore e cofano motore posteriore, tetto, porte, profili alari.

Al posto del bagagliaio anteriore, tipico delle Porsche 911, è stato posizionato un radiatore inclinato che migliora l'efficienza termica per la meccanica e anche l'aerodinamica di tutta l'auto. Nel video riesco a mostrarvi tutti i dettagli che spiegano in che modo.

Porsche 911 GT3 RS: Interni

Che la 992 GT3 RS sia un'animale da pista lo si capisce anche guardando i 4 rotori sul volante, che ricordano i tasti con cui un pilota deve avere a che fare sulle auto da corsa. E che permettono di regolare "di fino" le tarature della macchina

Si può addirittura scegliere la risposta in compressione ed estensione delle sospensioni, sempre dal volante e anche con l'auto in movimento; così come si può cambiare il livello di bloccaggio del differenziale posteriore sia in tiro che in rilascio, per cambiare le reazioni sovrasterzanti dell'auto anche quando si inserisce l'auto in traiettoria, non solo uscendo dalle curve.

Si passa poi attraverso vari livelli di assistenza per i controlli elettronici di trazione e stabilità - fino a disattivare tutto - e si può regolare sia la risposta del motore che del cambio.

Sempre nell'ottica di contenere il peso, i sedili a guscio sono di serie in fibra di carbonio e dietro gli schienali si può rinunciare al roll cage, anche per avere più spazio per caricare bagagli (visto che non c'è più il vano di carico sotto il cofano anteriore).

Senza sovraprezzo, comunque, si può avere il pacchetto Clubsport che aggiunge un roll cage in acciaio, con predisposizione per le cinture a 6 punti e aggiungendo nell'abitacolo anche un estintore.

Come optional a pagamento invece è disponibile il pacchetto Weissach, che sostituisce il roll cage con uno in fibra di carbonio, con cui vengono rivestiti "a vista" anche cofano anteriore, tetto, specchietti retrovisori e alettone posteriore. E anche le barre antirollio vengono sostituite con elementi in fibra di carbonio, come altri componenti delle sospensioni.

Porsche 911 GT3 RS: Guida

In un mondo in cui le supercar puntano sempre di più sulla potenza, aggiungendo turbo e motori elettrici per avere più cavalli e prestazioni, la Porsche 911 GT3 RS 992 non rinuncia ai 9.000 giri/min del suo 6 cilindri aspirato, punta sulla leggerezza e fa affidamento sull'aerodinamica.

E il risultato è esaltante: è stato davvero emozionante buttarsi nei curvoni da oltre 200 km/h della pista di Silverstone, soprattutto con l'asfalto bagnato che ho trovato durante il mio turno. La 911 GT3 RS offre un appoggio solido, dà fiducia sul veloce e in frenata, anche grazie al sistema DRS che fa muovere l'alettone posteriore e i profili alari anteriori per privilegiare il carico aerodinamico o la velocità in rettilineo.

Nelle curve più lente la motricità è quella tipica delle 911, grazie alla posizione posteriore a sbalzo del motore, con cui giocare anche in frenata per far ruotare l'auto sul suo asse verticale e puntare il muso verso il punto di corda, annullando il sottosterzo.

Ci sono anche le ruote posteriori sterzanti, che offrono ulteriore stabilità nei cambi di direzione molto veloci. Il volante piccolo e con un'impugnatura perfetta amplifica la sensazione di controllo e precisione, anche perché il rapporto di demoltiplicazione non è troppo diretto (14,1:1).

I freni sono instancabili, con un pedale corto, solido, millimetrico da dosare. Di serie l'impianto non prevede dischi carboceramici, che sono a richiesta.

Porsche 911 GT3 RS: Curiosità

La libertà nelle regolazioni dei parametri di guida della nuova 911 GT3 RS richiede un livello di esperienza di guida superiore alla media, infatti per questo primo test drive i piloti e gli istruttori Porsche mi hanno mostrato anche la telemetria relativa alla mia guida, attraverso un app scaricabile sul telefono molto efficace, perché sfrutta il GPS, le mappe Google e un’interfaccia video semplice e immediata per analizzare le proprie sessioni di guida in circuito.

E mi hanno anche dato un assaggio dei test fisici con cui i piloti professionisti si tengono allenati, soprattutto per migliorare i riflessi in termini di velocità nei tempi di reazione ma anche di precisione nei gesti, nelle scelte sotto stress. E per monitorare il livello di attenzione e la capacità di concentrazione.

Porsche 911 GT3 RS: Prezzi

La nuova GT3 RS parte da un prezzo di circa 240.000 euro, ovvero quasi 50.000 euro in più della sorella minore, la 911 GT3 che, con la generazione 992, ha alzato tanto l'asticella delle prestazioni. Così come - in questi anni - si sono "fatte sotto" anche altre sportive specializzate per i track day, come la Lamborghini STO, oppure la McLaren 600 LT, e in attesa della variante cattiva della Ferrari 296 che prenderà il posto della 488 Pista.

Insomma la nuova GT3 RS doveva rispondere e se per qualche "porschista" si è allontanata dalla filosofia delle altre 911, è evidente d'altra parte quanto invece sia coerente con le 911 che corrono davvero in pista, come la GT3 R.

Cosa che sottolinea l'importanza della sigla RS (che sta per Rennsport) e che permette ai tecnici Porsche di omologare per l'utilizzo stradale le soluzioni spettacolari sperimentate nel mondo delle corse. In questo senso la 992 si distingue dalle altre GT3 RS del passato, in particolare dalla più recente 991 GT3 RS, che non si differenziava cos' tanto dalla GT3 del suo tempo.

E su circuiti anche molto impegnativi come avete visto in questo video a Silverstone, la nuova GT3 RS vi farà godere come nessun'altra!