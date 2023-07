Dopo la prima edizione del 2021 il Salone di Monaco si appresta ad aprire nuovamente i battenti, con le date già fissate da tempo: dal 5 al 10 settembre 2023. La formula sarà quella già sperimentata due anni fa: una parte classica all'interno della fiera di Monaco di Baviera e l'altra all'aperto, a occupare le vie del centro.

Un appuntamento per vedere da vicino nuovi modelli (soprattutto elettrici) e non solo: quello di Monaco infatti è un salone della mobilità. Ci saranno quindi anche aziende di componentistica, biciclette, monopattini e big dell'informatica come Meta, Samsung, Amazon, Qualcomm e Mobileye.

Di seguito trovate la lista (in costante aggiornamento) di tutti i brand auto presenti, con le novità pronte a debuttare in Baviera, assieme alle informazioni per visitare il Salone di Monaco 2023.

Salone di Monaco 2023, i brand presenti

Audi

BMW

BYD

Cupra

Dongfeng Group

Ford

Hongqi

Hozon Auto

Leapmotor

Mercedes

MINI

Opel

Porsche

Renault

Rimac

Sokon Group (Seres)

Tesla

Vinfast

Volkswagen

Xpeng

Audi

Per ora in Audi ci sono bocche cucite sulle novità che verranno presentate a Monaco. Dalle recenti foto spia sappiamo che la Casa di Ingolstadt sta lavorando sui restyling di Q8 (anche in versione sportiva RS Q8), Q7 e sulla nuova generazione della famiglia A4 (pronta a trasformarsi in A5), anche se i rumors dicono che i debutti avverranno tra la fine del 2023 e l'inizio del 2024.

Audi A5 Avant Audi Q6 e-tron

L'altra grande novità attesa è la Q6 e-tron, primo modello a utilizzare la nuovissima piattaforma PPE (Premium Platform Electric) sviluppata con Porsche, che potrebbe quindi essere l'unica protagonista dello stand dei quattro anelli.

BMW

Al Salone di Monaco BMW gioca in casa e mirerà sicuramente a fare la parte del leone con tante novità, tra modelli pronti per la produzione e concept. Potremmo vedere la nuova Serie 5 in versione Touring e magari la M5 berlina con - si dice - circa 700 CV di potenza grazie a un nuovo powertrain plug-in.

BMW i5 Touring BMW i Vision Dee

Stando a quanto dichiarato da Oliver Zipse, ceo di BMW, alla kermesse bavarese vedremo anche una nuova concept basta sulla piattaforma Neue Klasse, portata al debutto dalla i Vision Dee e destinata a fare da base a numerosi modello dell'elica. Ci sarà poi anche una nuova concept futuristica incentrata sul concetto di economia circolare.

BYD

La presenza di costruttori cinesi ai saloni europei ormai non stupisce più e dopo lo show di Parigi BYD si prepara a concedere il bis a Monaco. Atto 3, Han e Dolphin hanno aperto la strada alla commercializzazione nel Vecchio Continente e nei prossimi mesi potrebbero arrivare altri modelli "pescati" dal mercato interno e adattati. Da non escludere anche la presentazione di nuove soluzioni per ricarica e batterie.

BYD Han BYD Dolphin

Cupra

Il giovane brand spagnolo in pochi anni ha conquistato numerosi automobilisti europei con modelli dai tratti sportivi e differenti tipologie di motorizzazioni, da diesel con potenze giuste a turbo benzina esagerati, passando per powertrain plug-in e arrivando infine all'elettrico puro con la Born.

Cupra Raval concept Cupra Terramar

Al Salone di Monaco 2023 la gamma potrebbe rimpolparsi ulteriormente con la presentazione della Cupra Raval, la piccola a batterie annunciata lo scorso maggio. Al suo fianco potrebbero esserci la Terramar - ultima Cupra dotata di motore termico - e la Tavascan, SUV coupé già vista dal vivo in occasione della presentazione di qualche mese fa.

Dongfeng Group

Il colosso cinese nato durante la presidenza di Mao è tra i primi quattro costruttori della Repubblica Popolare e ha recentemente presentato la Dongfeng E70, prima auto al mondo con motori elettrici installati direttamente nelle ruote. Un sistema che potrebbe rivoluzionare il mercato e che potrebbe essere tra le novità presenti nello stand al Salone di Monaco 2023.

Dongfeng E70

Ford

Fresca fresca dell'addio della Fiesta Ford con ogni probabilità porterà a Monaco la Explorer, primo SUV 100% elettrico basato sulla piattaforma MEB di Volkswagen. Modello strategico e ambasciatore di una nuova gamma dell'Ovale Blu, fortemente concentrata su SUV e crossover. Per questo non ci stupirebbe trovarci davanti a un primo concept della Puma elettrica, al fianco del restyling della versione attuale.

Ford Explorer Ford Puma restyling

Hongqi

Il marchio di lusso di FAW, famoso in Italia per il fallimento della joint-venture con Silk che avrebbe dovuto portare alla nascita di una hypercar "made in Motor Valley", sarà presente a Monaco per mostrare i modelli pronti ad affiancare la Hongqi E-HS9, grosso SUV elettrico (5,2 metri di lunghezza) attualmente commercializzato in alcuni Paesi del Vecchio Continente. In Cina la gamma è composta da 8 modelli (5 berline e 3 modelli ad assetto rialzato) mossi sia da classici motori termici sia da powertrain a batteria.

Hongqi E-HS9

Hozon Auto

Ancora un marchio cinese. Si tratta di una startup specializzata in auto elettriche proprietaria anche del brand Nezha, che in Cina commercializza la berlina Nezha S, il SUV Nezha U-II, il crossover Nezha V e la sportiva Nezha GT. Ancora non sappiamo su quali modelli punterà per conquistare il mercato europeo, anche se essendo famelico di SUV puntiamo sulla Nezha U-II, 100% elettrica e lunga poco meno di 4,6 metri.

Nezha U-II

Leapmotor

Quinto marchio cinese della lista ha in gamma cinque modelli molto diversi tra loro, dalla piccola citycar T03 alla coupé S01, passando per classici SUV e una berlina. Non sappiamo cosa porterà al Salone di Monaco 2023, anche se non ci stupirebbe vedere la famiglia al completo, più un modello dedicato all'Europa.

Leapmotor T03 Leapmotor S01

Mercedes

"Vi mostreremo come intendiamo ridefinire il segmento Entry Luxury". Poche parole pronunciate da Ora Kaellenius, ceo di Mercedes, in occasione della conferenza stampa di presentazione del Salone di Monaco 2023, ma decisamente d'effetto.

Mercedes CLA, il nostro render Mercedes EQG, le nuove foto spia in Nord Europa

Secondo la nuova filosofia infatti la Casa tedesca si concentrerà sempre più sulla parte alta dei listini, dividendo la propria gamma in sotto segmenti e "tagliando" alcuni modelli, concentrandosi sempre più sull'elettrico. Ancora nulla è stato detto ma ci aspettiamo una prima concept chiamata ad anticipare la nuova Classe A o la sua versione berlina/coupé CLA. Ci sarà poi la gamma elettrica EQ al completo, che potrebbe accogliere la EQG di serie, versione a batterie della Classe G.

MINI

Come parte del Gruppo BMW anche MINI vuole fare gli onori di casa in quel di Monaco e potrebbe intervenire in forze, presentando un gran numero di novità. In rampa di lancio ci sono le nuove Countryman, MINI 3 porte e 5 porte, mentre la Aceman dovrebbe debuttare nel corso del 2024.

Nuova MINI 3 porte Nuova MINI Countryman

Opel

Opel sarà l'unico marchio di Stellantis presente al Salone di Monaco 2023. Per l'occasione mostrerà al grande pubblico le versioni elettriche di Astra e Corsa assieme alla misteriosa concept Experimental anticipata pochi giorni fa con un primo teaser.

Opel Corsa restyling Opel Experimental Concept, il teaser

Porsche

Se Audi porterà la Q6 e-tron Porsche a Monaco potrebbe presentare la nuova Macan, mossa esclusivamente da motorizzazioni elettriche e basata sulla piattaforma PPE. Essendo poi ancora nel 2023, settantacinquesimo anniversario dalla fondazione della Casa, potrebbe esserci una sorpresa per celebrare l'anniversario. Magari anche solo la presenza delle concept Vision 357.

Porsche Macan elettrica Porsche Vision 357 Speedster concept

Renault

Scenic elettrica: ecco la novità che Renault porterà in Baviera. Ispirata con ogni probabilità alla Scenic Vision Concept vista lo scoro anno al Salone di Parigi la nuova generazione della monovolume francese sarà basata sulla piattaforma CMF-EV di Megane E-Tech Electric e Nissan Ariya, con lunghezza di circa 4,5 metri.

Renault Scenic elettrica, il teaser

Rimac

La Rimac Nevera non è certo una novità, ma rimane comunque l'auto elettrica più veloce del mondo e fresca detentrice di 33 guinnes. La sua presenza al Salone di Monaco 2023 potrebbe essere accompagnata da una qualche novità riguardo piattaforma o motori, da utilizzare per modelli propri o da vendere ad altri costruttori.

Rimac Nevera

Sokon Group

Il gruppo cinese è già presente in Europa con il marchio Seres (importato in Italia da Koelliker) e al Salone di Monaco 2023 poterà una nuova infornata di novità elettriche.

Seres 5 Seres 5, gli interni

Tesla

Forse il nome più importante. Non tanto (o non solo) per gli incredibili risultati che la sua Model Y sta facendo registrare in mezzo mondo, ma perché (quasi) mai prima d'ora Tesla era stata tra gli espositori ufficiali di un salone dell'auto.

Tesla Model 3 restyling, il nostro render Tesla Model Y

Quello di Monaco potrebbe essere il palcoscenico ideale per presentare il tanto atteso restyling della Model 3. E magari, perché no, per mostrare la versione di serie della nuova Roadster.

Vinfast

Il costruttore vietnamita continua a girare per i saloni di mezzo mondo a portare la propria gamma di SUV, pronti ad arrivare in Europa dopo lo sbarco negli Stati Uniti.

Vinfast VF8 Vinfast VF 9

Volkswagen

Partiamo dalla certezza: la ID.7 GTX, versione più sportiva della nuova berlina elettrica. Per il resto le novità firmate Volkswagen per il Salone di Monaco 2023 non sono ancora state confermate. Basta però vestire i panni del buon Sherlock Holmes per provare a dedurre quali modelli saranno presenti in Baviera.

Nuova Volkswagen Tiguan Volkswagen Golf restyling, il nostro render

La nuova generazione di Passat l'abbiamo guidata - ancora camuffata - pochi giorni fa. Idem per quanto riguarda la Tiguan. Modelli profondamente rinnovati, non elettrici e con tante novità software. Potrebbe poi esserci anche il restyling della Golf, i cui muletti sono stati avvistati poco tempo fa.

Xpeng

Le Xpeng G9 e P7 restyling hanno da poco debuttato in alcuni mercati del Nord Europa e potrebbero approfittare della kermesse bavarese per annunciare l'arrivo in altri Paesi del Vecchio Continente, magari assieme a modelli inediti.

Xpeng G9 Xpeng P7, gli interni

Salone di Monaco 2023, biglietti e come arrivare

Come detto il Salone di Monaco 2023 è in programma dal 5 al 10 settembre. Per quanto riguarda i biglietti, necessari per entrare negli spazi espositivi della fiera (IAA Summit), ci sono diverse opzioni:

Un giorno (conferenze incluse): 163 euro - Ridotto 59 euro

Due giorni (conferenze incluse): 313 euro - Ridotto 103 euro

Cinque giorni: 453 euro

Tutti i biglietti sono validi anche per spostarsi con i mezzi pubblici nella giornata di visita.

Tutti gli eventi e le esposizioni dell'Open Space sono invece visitabili gratuitamente.

Gli orari sono:

IAA Summit: dalle 9.00 alle 18.00

Open Space: dalle 10.00 alle 20.00 dal 5 al 9, dalle 10.00 alle 17.00 il 10 settembre.

La parte all'aperto permetterà anche di provare alcune delle novità presenti alla kermesse, non solo auto ma anche biciclette a pedalata assistita, cargo bike, monopattini e scooter elettrici e altri veicoli di mobilità dolce.

L'Open Space sarà concentrato tra le vie del centro di Monaco di Baviera, qui sotto trovate la mappa.

Per ulteriori informazioni e acquistare online i biglietti potete collegarvi al sito ufficiale del Salone di Monaco 2023.