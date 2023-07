L’anno scorso Renault aveva presentato la Scenic Vision Concept, una sorta di crossover-manifesto con powertrain ibrido elettrico/idrogeno e una serie di tecnologie innovative.

Ora, partendo dalle basi di quel prototipo, la Losanga ha sviluppato la Scenic E-Tech Electric, annunciata dalle prime foto teaser e pronta a svelarsi il prossimo 4 settembre all’IAA Mobility 2023 di Monaco.

La sorella maggiore della Megane

Al di là dell’estetica molto spigolosa e legata – come detto – al design della Scenic Vision Concept, sono davvero poche le informazioni sulla nuova Renault. Basata sulla stessa piattaforma CMF-EV di Megane E-Tech Electric e Nissan Ariya, la Scenic ha iniziato da poche settimane i test su strada e sarà prodotta nello stabilimento ElectriCity di Renault a Douai.

Renault Scenic E-Tech Electric, le foto teaser Renault Scenic E-Tech Electric, le foto teaser

Rispetto alla Megane, la Scenic potrebbe essere leggermente più grande, con una lunghezza di circa 4,5 metri per dare ulteriore spazio ai passeggeri e ai bagagli. A bordo, invece, potremmo trovare un nuovo infotainment, oltre a sistemi di assistenza alla guida evoluti e ripresi in parte dal concept visto al Salone di Parigi.

Da vedere anche se Renault confermerà alcune delle soluzioni presentate sul concept, come i rivestimenti privi di pelle e composti da fibre tessili derivate da tessuti riciclati.

I possibili motori

Per quanto riguarda le motorizzazioni, non è chiaro se la Renault conserverà batterie e motori elettrici adottati su Megane e Ariya o se la Casa transalpina coglierà l’occasione per far debuttare powertrain di nuova generazione.

Renault Scenic (2023), il render di Motor1.com

Ricordiamo che la Megane E-Tech è disponibile con batterie da 40 e 60 kWh e motori da 131 e 218 CV, mentre l’Ariya ha tagli da 63 e 87 kWh e versioni da 218 CV, 242 CV, 306 CV e 394 CV. Tra l’altro, il SUV giapponese può essere scelto anche con la trazione integrale, una configurazione che potrebbe essere proposta anche sulla Scenic, magari rispolverando la storica sigla RX4.