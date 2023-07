L'attesa per la seconda generazione della Mercedes-AMG GT Coupé non è ancora finita. La nuova sportiva della Stella, infatti, si trova ora nelle ultime fasi di test prima dell'inizio della produzione, un fatto confermato dall'avvistamento al Goodwood Festival of Speed della settimana scorsa, con la carrozzeria ancora pesantemente camuffata.

Nel frattempo, però, la stessa AMG ha condiviso alcuni dettagli preliminari in un'intervista ad Autocar. Come previsto, la rivale della Porsche 911 sarà molto diversa dall'attuale generazione, più grande, più pesante, con un abitacolo 2+2 e un sistema di trazione integrale evoluto. Ecco tutti i dettagli.

Piattaforma condivisa

Come abbiamo anticipato più volte nel corso degli ultimi mesi, la nuova Mercedes-AMG GT Coupé condividerà la piattaforma MSA (Modular Sport Architecture) con l'attuale Mercedes-AMG SL, rispetto alla quale però, in base a quanto comunicato dagli ingegneri, sarà di gran lunga più rigida a livello torsionale grazie all'aggiunta del tetto.

Ma non solo. Tutta la meccanica, inoltre, sarà dotata di una messa a punto personalizzata, soprattutto per quanto riguarda le sospensioni, anteriori a doppio braccio e posteriori multi-link, mantenendo comunque lo stesso cambio automatico a nove rapporti della cabriolet e il sistema di trazione integrale della Casa.

Secondo l'amministratore delegato di Mercedes-AMG Michael Schiebe, la nuova auto sarà più spaziosa e facile da gestire, nonostante le maggiori dimensioni.

Mercedes-AMG GT Coupé 2024 Mercedes-AMG GT Coupé 2024, le foto spia in pista

Il manager, parlando con Autocar, ha poi aggiunto che si tratterà ancora di una "supercar in grado di emozionare e coinvolgere il guidatore a un livello molto alto", pur offrendo "maggiore comfort e facilità d'uso". E se infine vi steste chiedendo degli interni, la risposta è sì, saranno essenzialmente ispirati a quelli della SL.

Mercedes-AMG GT Coupe 2024, il posteriore

Tante versioni per tutti

In base a quanto dichiarato dal numero uno di Mercedes-AMG, all'inizio della commercializzazione la nuova GT sarà disponibile solo con un nuovo motore V8, sviluppato per soddisfare le future normative Euro 7.

Lo stesso Schiebe, però, ha anche ricordato nel corso dell'intervista che in un secondo momento saranno aggiunte a listino diverse versioni elettrificate, al momento in fase di sviluppo e per le quali bisognerà aspettare l'atteso inasprimento delle stesse normative sulle emissioni.

Il motore M139l

A questo punto, quindi, non è ancora del tutto chiaro se AMG proverà a inserire anche un motore a quattro cilindri nella nuova GT, che potrebbe essere lo stesso M139l con turbocompressore elettrico a gas di scarico visto nei nuovi modelli C63 e GLC 63 S E Performance.

Per saperne di più non resta che attendere il mese di settembre, quando, con molta probabilità, la nuova coupé sportiva sarà mostrata per la prima volta al Salone di Monaco e/o al Salone dell'Auto di Detroit, in programma poche settimane più tardi.