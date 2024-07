La Mercedes-AMG GT 63 è già un razzo. Ma molti concordano sul fatto che sia più una gran turismo che un'auto da pista a tutti gli effetti. È qui che entra in gioco la nuova versione, la GT 63 Pro.

La Mercedes-AMG GT 63 Pro 4Matic+ ha una potenza maggiore, un'aerodinamica migliorata e, soprattutto, un sistema di raffreddamento aggiuntivo per il motore e il sistema di trazione integrale.

Più potente e veloce

La Mercedes-AMG GT63 Pro 4Matic+ beneficia di 27 CV in più e 50 Nm in più di coppia rispetto al modello standard. Il V8 biturbo da 4,0 litri eroga ora 612 CV e 850 Nm, consentendo uno scatto da 0 a 100 km/h di 3,2 secondi e uno scatto da 0 a 200 km/h in 10,9 secondi.

2025 Mercedes-AMG GT63 Pro 4Matic+, il dettaglio dell'alettone fisso 2025 Mercedes-AMG GT63 Pro 4Matic+, il dettaglio della ruota anteriore

Secondo la Mercedes, è mezzo secondo più veloce della normale GT 63, con una velocità massima gigantesca di 317 km/h.

Aerodinamica e raffreddamento ottimizzati

Tuttavia, non è la maggiore potenza a rendere la GT 63 Pro un'auto da pista migliore. L'aerodinamica e il raffreddamento sono elementi molto più importanti del puzzle, e il modello Pro ha più di entrambi. Il motore è dotato di due nuovi radiatori rinforzati montati nei passaruota anteriori per aumentare l'efficienza. Anche i due differenziali e il transfer case hanno i loro radiatori con pompe dell'acqua per mantenere le prestazioni del sistema AWD durante le lunghe sessioni in pista.

Mercedes-Benz Mercedes-AMG GT 63 Pro 4Matic+, la vista frontale

La fascia anteriore della GT 63 Pro è stata ridisegnata con più deflettori d'aria e prese d'aria più grandi. Nel muso è presente anche un pannello attivo per controllare il passaggio dell'aria in base alla velocità e alle esigenze di raffreddamento. In tutto, Mercedes dichiara di aver eliminato 30 kg di portanza aerodinamica sull'asse anteriore. Altri deflettori d'aria e alette montati sul sottoscocca, oltre a una grande ala fissa sul retro, contribuiscono ad aumentare di 15 kg la deportanza sull'asse posteriore.

Mercedes-Benz Mercedes-AMG GT 63 Pro 4Matic+, il motore

La Pro è dotata di freni carboceramici di serie. Con dischi da 16,5 pollici e pinze a sei pistoncini, è il più grande set ceramico di serie delle Mercedes-AMG in vendita al momento. Il retro dei dischi è in titanio, per ridurre la massa non sospesa. Ci sono anche leggeri cerchi forgiati da 21 pollici avvolti da pneumatici Michelin Pilot Sport 5. I Michelin Pilot Sport Cup 2 ultra-aderenti di sono disponibili come opzione gratuita.

Fibra di carbonio in abbondanza

Anche le sospensioni idrauliche AMG sono di serie sulla Pro. Inoltre, sono presenti la ruota posteriore sterzante, i sedili AMG Performance e un'abbondanza di fibra di carbonio negli esterni e negli interni. Sospettiamo che l'unico optional sarà la vernice, se si sceglie un colore appariscente.

Mercedes-Benz

La 2025 Mercedes-AMG GT63 Pro fa il suo debutto al Goodwood Festival of Speed questo fine settimana e le consegne sono previste per il prossimo anno. Mercedes non menziona i prezzi, ma ci aspettiamo che sia un po' più costosa del modello base, che in Italia parte da 198.561 euro.