Negli anni il Goodwood Festival of Speed ha assunto un'importanza sempre maggiore per le Case auto, passando dall'essere un "semplice" festival al diventare una vetrina dove presentare novità fresche fresche. Come in un classico salone dell'auto, ma con una cornice d'eccezione e la possibilità di far rombare - senza limiti - motori di tutti i tipi.

L'edizione 2024 dell'appuntamento inglese - in programma dall'11 al 14 luglio - si preannuncia ricca di novità, con il debutto di numerosi modelli. E all'insegna di MG: il brand inglese, ora di proprietà cinese, festeggerà infatti al Goodwood Festival of Speed 2024 i suoi primi 100 anni. Per l'occasione la classica scultura centrale ospiterà per la prima volta un'auto elettrica, nello specifico la MG Cyberster.

Vediamo ora quali saranno le auto che debutteranno al Goodwood Festival of Speed 2024.

Alfa Romeo 33 Stradale

Chissà se sfiderà la mitica collina inglese o se si limiterà a stare ferma, lasciandosi ammirare. Agli appassionati potrebbe bastare e avanzare anche così, perché un'Alfa Romeo 33 Stradale non è certo cosa di tutti i giorni. Ne faranno appena 33 - con motore elettrico o V6 benzina - e Goodwood rappresenterà la sua prima volta in terra inglese.

Alfa Romeo 33 Stradale 2024

Alfa Romeo Junior

Chi è venuto agli Electric Days 2024 ha potuto vederla dal vivo, l'11 luglio toccherà al pubblico di oltre Manica mettersi a tu per tu con l'Alfa Romeo Junior. Protagonista sarà la versione Veloce, l'elettrica da 280 CV e trazione anteriore.

Alfa Romeo Junior

Aston Martin Valiant

Motore V12 da 745 CV, cambio manuale e forme ispirate al mondo del Motorsport. Ecco l'Aston Martin Valiant, coupé estrema della Casa inglese destinata a fare la felicità di appena 38 clienti. Nata da un'idea di Fernando Alonso si scatenerà sulla corsa in collina con il pilota spagnolo al volante.

Aston Martin Valiant

BMW i5 Flow Nostokana

Il rapporto tra BMW e l'arte ha radici profonde e si rinnova di anno in anno. Anche con la i5 - versione elettrica della nuova Serie 5 - utilizzata come "tela" per ospitare l'opera dell'artista sudafricana Esther Mahlangu. La carrozzeria integra segmenti di pellicola a inchiostro elettronico, in grado di cambiare colore dando vita a fantasie sempre diverse.

BMW i5 Flow Nostokana

BMW M2 2024

Quale palcoscenico migliore della mitica collina di Goodwood per far debuttare la BMW M2 2024, forte di un update meccanico che ha portato in dote 20 CV in più, per un totale di 480? Disponibile sia con cambio manuale sia con l'automatico la coupé tedesca si è rinnovata anche nell'estetica, con nuovi dettagli per gli esterni e interni ancora più tecnologici.

BMW M2 (2024)

BMW M3 Touring 2024

La prima M3 Touring si è rinnovata di recente e, come la sorella minore M2, ha ricevuto 20 CV in più per arrivare a quota 530, spremuti come sempre dal solito 3.0 6 cilindri in linea. Lo 0-100 avviene in 3,6", appena 0,1" in più rispetto alla berlina.

BMW M3 Touring (2024)

BMW Serie 1 2024

Forse uno dei restyling BMW più discussi degli ultimi anni. La Serie 1 2024 ha cambiato faccia, aggiornato gli interni e i motori, adottando unità mild hybrid. Rimane in gamma la M135i xDrive, forte di 300 CV di potenza.

BMW Serie 1 2024

BMW Skytop concept

Se la Serie 1 ha fatto discutere, la BMW Skytop concept ha stupito. Una Serie 8 in incognito, con carrozzeria completamente ridisegnata e tettuccio in pelle removibile. Una meraviglia vista per la prima volta al Concorso d'eleganza di Villa d'Este che potrebbe essere prodotto in serie limitatissima.

BMW Concept Skytop

BMW X3

La novità più recente della Casa, la nuova BMW X3 cambia molto rispetto alla vecchia generazione. Dall'estetica alla tecnologia passando per la gamma motori, orfana dei powertrain elettrici. Per quelli ci sarà la versione di serie della Neue Klasse X.

BMW X3 2024

Ford Mustang GTD

Praticamente una GT3 stradale, ecco cosa rappresenta la Ford Mustang GTD, con il 5.2 V8 da più di 800 CV. Una vera belva dell'asfalto, nata con un obiettivo: Ford Mustang GTDin meno di 7 minuti.

Ford Mustang GTD

MG HS 2024

Novità al 100%. La nuova MG HS infatti sarà completamente differente rispetto alla generazione attuale e continuerà a essere proposto con motorizzazioni elettrificate a benzina e ibrida plug-in. Un regalo di compleanno per i 100 anni del brand inglese.

MG HS

Land Rover Defender Octa

La presentazione ufficiale è prevista per il 3 luglio, l'11 invece farà il debutto in società la Land Rover Defender Octa, semplicemente la versione più estrema e cattiva del fuoristrada inglese. Sotto il cofano dovrebbe esserci il solito 5.0 V8, con potenza superiore agli attuali 525 CV.

Land Rover Defender OCTA

Red Bull RB17

Ci siamo: a Goodwood 2024 debutterà la Red Bull RB17, la prima hypercar della scuderia di Formula 1. Mossa da un inedito V10 da circa 1.000 CV, in grado di raggiungere un regime di rotazione di 15.000 giri al minuto grazie alla presenza di un motore elettrico da 200 CV a supporto, sarà una delle auto più estreme del Globo. Da utilizzare unicamente in pista.

Red Bull RB17

Toyota GR Yaris H2

Toyota sta lavorando su classico motori con cilindri e pistoni in grado di funzionare a idrogeno, andando quindi oltre lo schema a pile a combustibile. A Goodwood 2024 mostrerà i propri progressi con la GR Yaris H2, la versione più sportiva della piccola giapponese a emissioni zero.

Toyota GR Yaris H2

Yangwang U9

Chiude la lista la Yangwang U9, hypercar elettrica prodotta dal brand di proprietà di BYD, forte di 1.282 CV. Caratterizzata da un enorme spoiler posteriore mira a lasciarsi alle spalle le più blasonate concorrenti a batteria e non solo.