Che la McLaren Solus GT sarebbe stata veloce lo potevamo immaginare. D'altra parte un V10 aspirato da 829 CV e un peso inferiore a 1.000 kg sono dei presupposti mica male. Rimaneva da capire "quanto" veloce potesse andare l'hypercar inglese. A dare la risposta ci ha pensato il Goodwood Festival Of Speed 2023 con la sua immancabile corsa sulla collina.

Risultato: 45,34". Poco. Molto poco. Si tratta del terzo tempo in assoluto sui quasi 2 km della salita inglese, dietro solo a McMurtry Speirling (39,08) e Nio EP9 (44,32). Due auto elettriche.

Non teme le rivali

La McLaren Solus GT così non solo ha vinto lo shootout 2023 ma è anche diventata l'auto di serie non elettrica più veloce a Goodwood. Nell'edizione 2023 si è lasciata alle spalle mostri preparati da badilate di cavalli e setup portati all'estremo come una Subaru GL Family Huckster guidata da Travis Pastrana, o elettriche da migliaia di cavalli come la Rimac Nevera.

Ecco i primi cinque tempi registrati nel 2023 al Goodwood Festival of Speed:

Auto Pilota Tempo McLaren Solus GT Marvin Kirchhofer 45.34 " Subaru GL Family Huckster Travis Pastrana 46.37 " McLaren-Cosworth M26 Michael Lyons 46.89 " Porsche 911 GT3 Cup Adam Smalley 47.40 " Nissan Skyline GT-R R32 Jake Hill 48.18 "

Per la pista

Alimentata da un motore V10 di 5,2 litri - del quale potete sentire il sound nel video qui sopra - la McLaren la Solus GT abbina alla potenza di 829 CV una coppia di 650 Nm, per un'accelerazione da 0 a 100 km/h in 2,5" e 320 km/h di velocità massima. Dotata di un'aerodinamica particolarmente curata in grado di generare una deportanza di 1.200 kg, verrà prodotta in appena 25 esemplari dal costo di circa 2,9 milioni di euro ciascuno.