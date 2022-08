McLaren, a sorpresa, ha presentato alla Monterey Car Week una speciale nuova sportiva ispirata alle auto da corsa di LeMans. Si chiama Solus GT e ha un abitacolo raccolto attorno al guidatore, chiuso, ruote carenate e un'aerodinamica quasi unica.

Ne saranno prodotte solo 25 e le prime consegne inizieranno nel 2023. Voci vicine alla Casa, ma non ufficiali e non confermate, rivelano che tutti gli esemplari sarebbero già stati venduti a clienti selezionati.

Veloce e stabile

La Solus è equipaggiata con un un motore V10 aspirato da 5,2 litri, prodotto da Judd, che è in grado di erogare 829 CV e. 650 Nm di coppia fino a un massimo di 10.000 giri/min. Montato in posizione centrale, è stato pensato come elemento strutturale del telaio, proprio come avviene sulle auto da corsa. Anche se le prestazioni non sono ancora state rivelate, l'auto dovrebbe poter raggiungere i 100 km/h in 2,5 secondi fino a una velocità massima di 320 km/h.

Il motore di questa speciale supercar è abbinato a un cambio sequenziale a sette marce posto all'interno di un involucro realizzato con alluminio e magnesio, anche in questo caso parte strutturale del telaio.

Leggera e tecnologica

Questa nuova super sportiva McLaren pesa meno di 1.000 kg e la sua carrozzeria molto aerodinamica è in grado di produrre una deportanza di 1.200 kg alle alte velocità. Per ottenere questo dato, gli ingegneri hanno montato degli speciali pod intorno alle ruote, uno splitter anteriore attivo in grado di inviare l'aria sotto il telaio per ricreare un effetto suolo sotto la carrozzeria e speciali radiatori di raffreddamento del motore all'interno dei parafanghi posteriori. Le sospensioni infine sono stato realizzate con doppi bracci trasversali a entrambe le estremità e con speciali pushrod e tiranti nella parte posteriore.

L'abitacolo della Solus può ospitare un solo occupante, il pilota, che può accedere all'interno per mezzo del tettuccio, in grado di scorrere all'indietro. Ogni esemplare sarà personalizzato per ogni acquirente, questo soprattutto perché la Casa lavorerà durante la produzione a stretto contatto con il futuro pilota dell'auto, per modellare il sedile e la posizione fissa del cockpit in base alle sue esigenze.

McLaren Solus GT a Pebble Beach

I 25 acquirenti otterranno un'esperienza di sviluppo completa, che includerà un programma di coaching per imparare a guidare in pista, una tuta da corsa omologata FIA, un casco e un dispositivo HANS su misura.