Se siete dei veri appassionati di auto, non potrete non ricordare la mitica McLaren F1, l'auto frutto di una delle più grandi collaborazioni nella storia dell'industria automobilistica, quella tra BMW e McLaren. Ancora oggi è considerata tra le migliori supercar mai realizzate.

Alcune voci vicine a entrambe le Case, ma non ufficiali, parlano di un possibile ritorno di fiamma tra i due Brand, per realizzare una nuova supercar unica.

Tra rumors e realtà

Le indiscrezioni arrivano dalla rivista britannica Car Magazine, secondo la quale i vertici di BMW e McLaren all'inizio di quest'anno si sarebbero incontrati in un meeting a porte chiuse e avrebbero parlato di due nuovissimi prodotti per i prossimi anni.

Secondo quanto riferito, uno di questi due nuovi modelli dovrebbe essere un'auto elettrica ad alte prestazioni, con la McLaren che dovrebbe essere responsabile della progettazione del telaio in fibra di carbonio e BMW che dovrebbe fornire batterie, motori elettrici e software, oltre che la sua esperienza in materia.

I motivi

Se vi steste chiedendo perché BMW dovrebbe intraprendere un esperimento così costoso nel 2022, in un momento di incertezza economica globale per il settore dell'auto, la risposta probabilmente avrebbe qualcosa a che fare con il fatto che sia Audi che Mercedes-AMG, così come Porsche, starebbero lavorando attualmente sulle nuove generazioni elettriche dei loro modelli sportivi di punta, che dovrebbero tutti debuttare entro il 2030.

Per BMW lasciare alla concorrenza un settore in costante crescita come quello delle supercar potrebbe essere un'opzione non valutabile, soprattutto considerando che da diverso tempo l'Elica di Monaco non propone a listino una vera diretta rivale di Audi R8 e Mercedes-AMG GT.

Fonti vicine a BMW hanno riferito che uno dei vertici avrebbe dichiarato:

La McLaren ci ha impressionato ripensando al modo in cui una moderna auto sportiva dovrebbe essere progettata e costruita: il loro nuovo approccio all'integrazione dei componenti chiave è particolarmente intelligente

Gli obiettivi

Ma cosa ci si potrebbe aspettare esattamente dalla McLaren in questa nuova cooperazione, o meglio, c'è qualcosa che la divisione M di BMW non è in grado di progettare da sola?

La stessa Car Magazine ha provato a rispondere a questo quesito, ragionando sul fatto che la casa automobilistica britannica potrebbe fornire la sua esperienza a BMW in termini di riduzione dei pesi e di aumento di rigidità torsionale dei telai.

Inoltre, potrebbe aggiungere alcune caratteristiche meccaniche uniche che nemmeno, per esempio, Ferrari sarebbe in grado di eguagliare oggi.