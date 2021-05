Chiunque sia appassionato di auto e della guida in generale, probabilmente saprà che un corso di guida sportiva è un ottimo modo per mettersi alla prova, rendersi conto di cosa significa gestire una macchina nei momenti critici, imparare - o affinare - le tecniche di guida e, perché no, divertirsi in sicurezza fra i cordoli.

Molte Case auto hanno quindi creato i propri corsi di guida sportiva, che oltre a quanto detto qui sopra permettono anche di far conoscere e provare più in profondità i modelli della propria gamma. Fra questi marchi c'è Mercedes-AMG, che propone un primo livello aperto a tutti chiamato "Performance Training". E qui ve lo racconto in video.

Dalla teoria... alla pista

Le attività principali del corso, che nel mio caso si svolge al Circuito di Magione (Umbria), sono tre:

Traiettorie

Sovrasterzo

Drag Race e frenata di emergenza

Questi sono i fondamenti della guida sportiva, perché - soprattutto quando il ritmo sale di pari passo con la cavalleria sotto al cofano - bisogna saper gestire la macchina sia prima di entrare in curva frenando correttamente, sia durante la curva toccando il punto di corda (ed eventualmente sacrificando le curve in successione), sia quando magari l'auto tende a sottosterzare o a sovrasterzare.

Si parte ovviamente da una lezione teorica in aula, per apprendere i principi di queste attività, e poi si scende in pista per mettere il tutto in pratica. E le auto con cui svolgere gli esercizi fanno la loro grande parte, nel rendere ogni prova più emozionante e divertente. Ecco la lista dei modelli AMG presenti nei corsi:

Oltre alle prove ufficiali, però, ci sono anche dei momenti di svago competitivo fra i coni, oltre a un giro veloce con un premio per chi segna il miglior tempo. Ve li mostro nel dettaglio in video.

Prezzi e date

Per chi volesse partecipare al corso Performance Training come quello che ho fatto io, che parte da 1.300 euro + IVA, sono disponibili tutte le date e le relative piste (che di volta in volta cambiano) sul sito ufficiale CorsiMercedesAMG.it. Chi ha già completato questo primo livello può accedere al successivo "Advanced", più completo e approfondito che segna tutta la telemetria, ad un prezzo di 2.400 euro + IVA.

E in certi mesi dell'anno, volendo, si può anche partecipare al "Winter Sporting" sulle località innevate. In questo caso, il prezzo è di 1.500 euro + IVA.