MG svelerà la nuova HS al Goodwood Festival of Speed in programma dall'11 al 14 luglio. L'annuncio arriva direttamente da Guy Pigounakis, direttore commerciale di MG UK, ad Automotive News Europe.

Secondo il manager, il nuovo modello avrà un design completamente diverso dall'attuale HS, anche se continuerà a essere proposto con motorizzazioni non elettrificate a benzina e ibrida plug-in.

Le anticipazioni

Pigounakis ha già anticipato che la versione ibrida plug-in utilizzerà un pacco batteria di dimensioni quasi doppie rispetto all'attuale accumulatore da 12,8 kWh per aumentare l'autonomia elettrica a oltre 100 km. Anche se non è stato specificato, appare inevitabile che la nuova HS avrà anche dei nuovi motori elettrici, per una potenza complessiva che potrebbe superare gli attuali 258 CV.

MG HS restyling (2023)

Nulla è stato detto, invece, sulla variante a benzina, che potrebbe conservare il 1.5 turbo da 162 CV, probabilmente aggiornato e rivisto per migliorare ulteriormente l'efficienza.

I prezzi dovrebbero rimanere competitivi, con un listino compreso tra i 30.000 euro per il modello a benzina e i 40.000 euro per la versione ibrida plug-in più ricca, con quest'ultima che dovrebbe essere acquistabile anche coi nuovi incentivi.

Si festeggiano i 100 anni (e i numeri in crescita)

La nuova HS farà parte dell'esposizione di MG al Festival of Speed, dove il marchio di proprietà di SAIC festeggerà il suo 100° anniversario. Infatti, MG è stata fondata nel Regno Unito nel 1924 con il nome di Morris Garages da William Morris.

L'HS è attualmente il secondo modello più venduto del marchio cinese in Europa dopo il SUV ZS, con 19.889 esemplari consegnati alla fine di aprile, secondo i dati elaborati da Dataforce.

L'HS è stato il 12° SUV compatto più venduto in Europa nei primi quattro mesi e l'ottavo modello più venduto in assoluto nel Regno Unito, con quest'ultimo che è il secondo mercato di riferimento per MG dopo l'Italia.

In generale, MG prevede di aumentare le vendite a più di 300.000 unità in Europa nel 2024, superando così le 231.684 consegne del 2023.