La seconda generazione della MG ZS è attualmente in fase di sviluppo in Australia. Al debutto mancano ancora diversi mesi e un esemplare quasi definitivo, pesantemente camuffato, è stato visto per le strade di Sydney.

Come si può vedere dal breve video pubblicato sul canale YouTube Drive.com.au e dai disegni ufficiali dei primi bozzetti, la nuova generazione del fortunato SUV di segmento B dovrebbe avere linee inedite, con fari più sottili, e ovviamente nuove tecnologie.

In fase di test

L'attuale MG ZS è un SUV di segmento B, lungo 4,32 metri, che ha debuttato sul mercato globale nel 2017. In vendita inizialmente solo in Cina, è stato il modello che, per certi versi, ha rilanciato l'ex brand inglese - oggi cinese e parte del Gruppo Saic Motor - sul mercato del Vecchio Continente.

MG ZS 2025, i bozzetti del progetto

Guardando l'esemplare immortalato nel breve video di pochi secondi che trovate in fondo alla pagina, a cambiare sulla nuova generazione dovrebbero essere prima di tutto i fari anteriori, che sull'auto avvistata, sembrerebbero essere ben più grandi degli attuali e abbinati a dei fanali posteriori dalle linee meno nette e a sviluppo orizzontale.

MG ZS 2025, i bozzetti del progetto

Il nuovo frontale, in particolare, dovrebbe essere ispirato a quello della neonata citycar ibrida MG3, dunque con linee a sviluppo prettamente orizzontale e con il grande logo della Casa posizionato sulla parte più alta del paraurti anteriore.

Il profilo, invece, non dovrebbe cambiare più di tanto, mantenendo dunque ingombri e abitabilità interna pari o superiori a quelli della generazione attualmente in vendita.

MG ZS 2025, i bozzetti del progetto

Powertrain incerti

Attualmente la MG ZS viene venduta in Italia con 4 diverse motorizzazioni, due termiche e due elettriche. Il listino si apre in basso con la 1.5 benzina aspirata da 106 CV, abbinata alla trazione anteriore e al cambio manuale.

A lei segue la versione 1.0 turbo benzina da 111 CV, che in alternativa può essere scelta anche automatica. Ai vertici della gamma, invece, si posizionano le due versioni 100% elettriche, che differiscono nella grandezza della batteria, da 51 o 72 kWh, e nella potenza emessa, 177 CV per la prima e 156 CV per la seconda.

MG ZS, l'attuale generazione MG ZS (2022), gli interni

Parlando proprio di motori, la nuova generazione non dovrebbe abbandonare ancora del tutto i powertrain termici, che però potrebbero diventare ibridi grazie all'ausilio di moduli mild hybrid o full hybrid.

Visto l'andamento del mercato, infine, è molto probabile che continueranno a essere proposte anche alcune versioni 100% elettriche. Per saperne di più non resta che attendere i prossimi mesi.

Il video dell'avvistamento a Sydney