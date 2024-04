La MG3 Hybrid+ (questo è il nome per esteso di questa novità del 2024) è una macchina con delle caratteristiche interessanti nella categoria delle ibride di tipo full hybrid, cioè di quel livello di elettrificazione in grado di far muovere l’auto senza usare il motore a benzina per risparmiare carburante, per ridurre le emissioni e senza dover ricaricare la batteria collegandosi con un cavo a una presa elettrica.

Si tratta quindi di un'ibrida che si posiziona tra le auto mild hybrid e le auto plug-in, con un prezzo di partenza inferiore ai 20.000 euro per dare fastidio alle altre ibride full hybrid a cui questa macchina vuole fare concorrenza: la Toyota Yaris e la sua gemella Mazda 2 hybrid, la Renault Clio e la Honda Jazz.

Un altro aspetto su cui la MG3 fa affidamento è la potenza totale dei motori di 195 CV (143 kW), che è un valore più alto rispetto alle concorrenti di riferimento, così come più grandi sono anche le dimensioni esterne (la MG3 è un po’ più lunga della media nella categoria) ed è più grande anche la batteria del sistema ibrido, per far funzionare l’auto il più possibile in elettrico.

Scoprite allora insieme a me nell'articolo e nel video com’è fatta e come va questa novità tra le auto ibride.

MG3 ibrida: Esterni

La nuova MG MG3 è una 5 porte con carrozzeria da berlina, dunque più "raccolta" rispetto ad altre auto paragonabili tra le ibride, che di di solito appartengono alla categoria dei SUV e dei crossover. E questo è un aspetto che piace a quelle persone che cercano una ibrida che sia più agile, più facile da gestire nella guida di tutti i giorni.

Rispetto però alle altre berline a 5 porte full hybrid che vi ho menzionato poco fa la carrozzeria della MG3 è comunque più lunga: supera di poco i 4 metri e 10 di lunghezza, quando lo standard dimensionale in questa fascia di mercato (il cosidetto segmento B) è intorno ai 4 metri. Sopra i 4 metri e 20, di solito, si parla invece di auto di categoria superiore, quelle di segmento C.

Altra misura utile per classificare la nuova MG3 Hybrid+ è l'altezza di 1,50 metri, a metà strada tra una berlina e i SUV o i crossover. La larghezza di 1,80 metri e il passo di 2,57 metri sono allineati alle quote di altre auto simili, mentre gli sbalzi anteriori e posteriori pronunciati differenziano questo nuovo modello di MG nell'impatto visivo.

Come vedete dalle foto e dalle immagini del video, poi, il paraurti frontale ha una grande bocca incorniciata da due feritoie verticali, e poco sopra i fari appuntiti convergono verso il basso seguendo l'andamento del cofano motore. Sulle fiancate ci sono diverse linee che si intersencano movimentando le superfici e le ruote misurano 195/55 su cerchi da 16 pollici. Le forme della coda sono meno elaborate, con spigoli netti che definiscono proporzioni più regolari.

MG3 ibrida: Interni

La capacità di carico del bagagliaio parte da 293 litri, un valore in linea con quello di altre ibride che però hanno una lunghezza complessiva della carrozzeria inferiore. Del resto, sulla MG3 Hybrid+ la batteria di trazione da 1,83 kWh e 350 Volt ha un ingombro maggiore, perché ha una capacità che è circa il doppio rispetto agli standard di altre full hybrid (che hanno valori intorno a 1 kWh di capacità).

I passeggeri posteriori hanno a disposizione una buona quantità di centimetri in larghezza e per le gambe, un po' meno in altezza ma si può recuperare scivolando un po' in avanti sulla seduta. Non scontata per la categoria di appartenenza la presenza delle bocchette della climatizzazione dedicate sul tunnel centrale, dove c'è anche una presa di ricarica USB.

Sulla plancia ci sono due schermi digitali. La strumentazione da 7 pollici e il touchscreen dell'infotainment da 10,25 pollici. Rispetto ad altre MG, come la MG4, si nota come il software sia diventato più moderno, con una logica di utilizzo più semplice e intuitiva. Utile, ad esempio, la possibilità di personalizzare due tasti sul volante per richiamare delle funzioni come il climatizzatore o la regolazione della frenata rigenerativa.

Anche sulla plancia sono rimasti dei tasti fisici per le regolazioni più frequenti e in mezzo ai sedili ci sono i tasti per le modalità di guida e un pozzetto sotto il bracciolo con soluzioni pratiche per organizzare gli oggetti.

In generale i materiali di rivestimento sono rigidi, con alcune parti più morbide al tatto sulla fascia centrale della plancia, sui sedili e dove si appoggiano i gomiti.

MG3 ibrida: Guida

Vi ho detto che la MG3 ha una carrozzeria un po' più lunga della media e anche una batteria più grande, quindi vi dico anche quanto pesa. Siamo intorno ai 1.300 kg a vuoto, un peso in linea con quello delle versioni ibride della Renault Clio e più alto dei circa 1.100 kg di una Toyota Yaris hybrid e dei 1.200 kg di una Honda Jazz.

Come la Renault Clio E-TECH Full Hybrid anche la MG 3 Hybrid+ ha un cambio che è accoppiato al motore a benzina. È una trasmissione di tipo idraulico con 3 rapporti che viene collegata e scollegata con un giunto a frizione.

Durante il mio test drive il funzionamento è stato sempre fluido e regolare, i passaggi di marcia sono ben raccordati tra loro, così come non si percepiscono irregolarità di erogazione quando il motore a benzina si mette in moto o si spegne.

Si tratta di un 1.5 litri 4 cilindri a ciclo Atkinson e 41% di rendimento, con una potenza di 102 CV e 128 Nm di coppia. È collegato a un generatore elettrico da 45 kW (61 CV) che permette di ricaricare la batteria e di dare anche un contributo quando si chiedono più prestazioni, ma è il secondo motore elettrico a dare trazione alle ruote, con 136 CV di potenza e 250 Nm di coppia. La potenza complessiva del modulo ibrido è di 195 CV (143 kW), per 8.0 secondi nello 0-100 km/h, 170 km/h di velocità massima e con diverse modalità di funzionamento

La MG3 Hybrid+ si può muovere: solo in elettrico in base al livello di carica della batteria e a parametri legati allo stile di guida e alla velocità del veicolo; con il motore elettrico che dà trazione alle ruote e il motore termico che ricarica la batteria quando serve (ibrida "in serie"); con entrambi i motori che forniscono trazione alle ruote (ibrido in "parallelo"); con il motore termico che dà trazione alle ruote e ricarica la batteria quando serve. E, in tutti gli scenari di utilizzo, con il contributo della frenata rigenerativa che recupera energia elettrica da inviare alla batteria.

Le modalità di guida Eco, Normal e Sport cambiano in maniera efficace il carattere dell'auto, rilassando in maniera piacevole l'erogazione in Eco quando si viaggia a bassa velocità nel traffico e aggiungendo progressivamente grinta arrivando fino alla Sport, ma mi è piaciuto comunque il livello Normal anche tra le curve e i saliscendi dei colli bolognesi dove è stata organizzata questa prima prova su strada.

Convincente anche il pedale del freno che è solido, consistente, senza spugnosità come invece ancora succede sulle auto elettrificate con la frenata rigenerativa. Anche lo sterzo ha una risposta omogenea, fluida e abbastanza precisa per la tipologia di auto.

Le sospensioni assorbono bene le irregolarità stradali e concedono un po' di rollio più che altro nei curvoni autostradali, dove comunque il comfort acustico non peggiora rispetto all'insonorizzazione acustica alle velocità più basse. Rispetto ad altre ibride, infatti, il motore termico della MG3 non sale troppo di giri in salita o quando si chiede qualcosa di più, perché gran parte della spinta è fornita dall'elettrico.

Vi già detto della morbidezza di funzionamento del termico e del cambio, quindi aggiungo ancora che in questo primo test drive il computer di bordo ha registrato 5,1 litri/100 km, per una percorrenza quindi tra i 19 e i 20 km/litro.

MG3 ibrida: Curiosità

La taratura delle sospensioni, le geometrie dell'assetto e le calibrazioni dello sterzo, dei comandi e dei sistemi elettronici che si occupano del comportamento su strada della MG3 sono stati messi a punto dai tecnici inglesi di MG, il marchio britannico - appunto - del gruppo cinese SAIC che ha voluto così dare alla MG3 quelle caratteristiche dinamiche "europee" che i clienti apprezzano quando guidano un'auto. A differenza di altri mercati, in America e in Asia, che danno invece più importanza al comfort o ad altri aspetti.

MG3 ibrida: Prezzi

La MG3 Hybrid+ entra in listino con i 3 allestimenti Standard, Comfort e Luxury con prezzi di partenza di 19.990 euro, 21.490 euro, 23.490 euro.

MG3 Hybrid+ (ibrida full hybrid) Prezzi MG3 Hybrid+ Standard 19.900 euro MG3 Hybrid+ Comfort 21.490 euro MG3 Hybrid+ Luxury 23.490 euro

Con emissioni di CO 2 dichiarate di 100 g/km, la MG3 può scendere ancora a prezzi di partenza di 16.490 euro, 17.740 euro e 19.740 euro usufruendo degli incentivi statali 2024, quando entreranno in vigore e fino a quando saranno disponibili fondi (per la fascia di emissioni 61-135 g/km CO 2 ).

Inoltre, per supportare il lancio del nuovo modello MG prevede un finanziamento di 36 mesi o 48 mesi in base all'allestimento, con anticipi di circa 4.000 euro e rate di 99 euro al mese.

Considerando anche che la MG3 ha una garanzia di 7 anni o 150.000 km, e ricordando che le concorrenti ibride menzionate in questo articolo e nel video sono comprese in una forbice che va da 22.000 euro a 27.000 euro circa come prezzi di partenza, il marchio inglese del gruppo SAIC conferma il suo posizionamento competitivo sul mercato, come già successo in passato con gli altri modelli MG ZS, MG HS e con l’elettrica MG4.

Negli equipaggiamenti di serie della MG3 sono inclusi climatizzatore, 4 porte USB, sensori di parcheggio posteriori, la telecamera che, salendo di allestimento, diventa telecamera a 360°, così come vengono aggiunti rivestimenti in similpelle, accesso senza chiave, sedili anteriori e volante riscaldati. La dotazione degli ADAS include l'avviso di collisione anteriore (FCW), l'avviso e mantenimento corsia, il cruise control adattivo (ACC) e il sistema di assistenza al traffico (TJA).