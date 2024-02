Dopo averci svelato in parte lo stile esterno della nuova MG3, la compatta cinque porte full hybrid che debutta al Salone di Ginevra il 26 febbraio 2024, la Casa anglo cinese pubblica una foto teaser degli interni.

Nella prima immagine ufficiali dell'abitacolo della MG3 di terza generazione si può notare l'impostazione piuttosto moderna della plancia dove spiccano due schermi digitali, uno per la strumentazione e l'altro per l'infotainment centrale.

Sfida Clio e Yaris sul terreno del full hybrid

L'impostazione del posto di guida sembra quindi molto simile a quello già proposto sulle elettriche MG4 e MG5, ma questa volta sulla rinnovata MG3 che va sfidare direttamente le poche altre compatte full hybrid sul mercato che si chiamano Renault Clio, Toyota Yaris e Honda Jazz.

MG3, gli interni

Un altro dettaglio interessante è il comando del cambio automatico con pomello rotante, affiancato dal pulsante del freno di stazionamento, della funzione auto hold e dal selettore della modalità di guida.

Sulla plancia si notano i comandi della climatizzazione in fila sotto il display, mentre spiccano le cuciture a contrasto di colore arancio sui rivestimenti e sui sedili che sfoggiano tre diverse finiture superficiali, compresa una stampa a rombi.

Motore 1.5 Hybrid Plus

Per il design esterno è lecito attendersi un'evoluzione in chiave moderna e sportiveggiante di quanto già proposto dalla precedente MG3, una compatta cinque porte lunga poco più di 4 metri (come la nuova) e arrivata in Europa solo sul mercato britannico. A darcene conferma c'è l'immagine teaser del frontale.

MG3, il teaser del frontale

A livello meccanico mancano ancora informazioni ufficiali, ma le ultime indiscrezioni parlano di un motore Hybrid Plus 1.5 benzina abbinato a un singolo motore elettrico e a una batteria agli ioni di litio.

David Allison, Head of Product and Planning di MG Motor UK, commenta così l'ultima anticipazione in vista del debutto: