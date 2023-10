Il 2024 si annuncia come un anno ricco di novità per il marchio MG: lo storico brand inglese, oggi sotto il controllo del colosso cinese SAIC, si è reso protagonista di una interessante crescita negli ultimi anni e ora è al lavoro per rafforzare il legame con la tradizione.

Per questo, l'evento centrale dell'anno, almeno sotto il profilo dell'immagine, sarà il lancio della due posti scoperta Cyberster, che omaggia la tradizione delle roadster su cui MG più di altre ha costruito la sua fama. Ci saranno però due ulteriori novità più sostanziose per le vendite, che andranno nei segmenti B e C, e potremmo persino assistere al debutto di una nuova motorizzazione full-hybrid anche se non si sa a quale modello sia destinata.

Ecco le novità di MG per il 2024

MG3

Dopo il buon riscontro della MG4, arricchita nel 2023 dalla versione ad alte prestazioni XPower, MG pensa ai segmenti inferiori. L'attesa city car che pensavamo di vedere nel 2023 è ancora in attesa, in compenso la Casa si prepara a entrare nello strategico segmento B, quello delle utilitarie e dei piccoli SUV. Non è specificato con che tipo di vettura, ma si sa già che non sarà esclusivamente elettrica.

MG 3, le foto-spia della prossima generazione

Vista la panoramica di modelli a cui può attingere dai vari marchi che SAIC controlla, la nuova arrivata potrebbe essere tanto una berlina quanto un SUV. Nel primo caso, la candidata più logica sarebbe la MG 3, una cinque porte di circa quattro metri in commercio ormai dal 2011 e che proprio nel 2024 attende la nuova generazione. I motori fino a qui sono stati benzina non elettrificati, ma sulla nuova verosimilmente lo saranno.

Nome MG 3 Carrozzeria berlina 5p Motori benzina e ibridi (da confermare) Data di arrivo Primavera 2024 Prezzi -

MG SUV-Coupé

Un modello sportivo nel segmento C era in lista già dallo scorso anno e per il 2024 sappiamo che la Casa ha in programma una novità in quella fascia di mercato, quindi, anche se per il momento non c'è nulla di confermato, aumentano le probabilità che si concretizzi la proposta di un SUV con la coda.

Roewe R ES33 concept

Come accennato un anno fa, le ipotesi sono diverse: potrebbe infatti trattarsi di un modello già presente nella gamma MG ma destinato ad altri mercati, come MG One, oppure una variazione sul tema del Roewe R ES33, concept del 2021 che prefigurava proprio questo sviluppo della famiglia Marvel R.

Nome MG Marvel R Sport (nome fittizio) Carrozzeria SUV-Coupé Motori elettrici Data di arrivo Seconda metà 2024 Prezzi -

MG Cyberster

Centrale anche per il calendario, il lancio della roadster elettrica MG Cyberster sarà la scusa per festeggiare i 100 anni del brand MG, ribadendo la volontà di recuperare valori e identità originali della Casa inglese. Questa filosofia ispirerà certamente anche i prossimi modelli ma perora, Cyberster è il manifesto ideale.

MG Cyberster dal vivo al London Studio

La MG Cyberster è lunga poco più di 4,5 metri, larga 1,9 metri e alta 1,3 metri, con un passo che sfiora i 2,7 metri, ha suggestive porte "a elitra" che si aprono verso l'alto ma una capote in classico tessuto. Ha due motori elettrici, uno sull'asse anteriore con potenza continua di 101 CV e potenza di picco di 201 CV e uno posteriore con potenza continua di 215 CV e potenza di picco di 335 CV. Il prezzi partiranno da 60.000 euro.