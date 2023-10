La MG ZS è riuscita a conquistare gli automobilisti europei grazie a tre ingredienti fondamentali: prezzo accessibile, buona abitabilità e garanzia di sette anni.

Ma in un segmento così importante come quello dei SUV compatti ci vuole ancora qualcosa, come per esempio un allestimento che strizzi l'occhio alla sportività. Come fatto dalle varie Hyundai Kona N Line, Kia Stonic GT Line, Toyota Yaris Cross GR Sport o Volkswagen T-Roc R-Line.

Un gap che, come si può vedere nelle foto che trovate qui sotto, viene colmato dalla nuova MG ZS Sport, presentata in Cina e chissà - forse - pronta per sbarcare anche in Europa.

Look sportivo per il SUV più venduto MG ZS 2024

A livello estetico la nuova versione della MG ZS non si fa mancare quasi nulla: paraurti con grandi prese d'aria, profili in arancione, modanature laterali e cerchi in lega neri da 19". Nella parte posteriore a farsi notare sono il nuovo spoiler e il diffusore caratterizzato, come all'anteriore, da finitura a contrasto con il resto della carrozzeria. Elementi che potrebbero variare leggermente le dimensioni della MG ZS, aggiungendo qualche millimetro in larghezza e lunghezza.

MG ZS Sport, l'anteriore MG ZS Sport, il 3/4 posteriore

All'interno della MG ZS Sport le modifiche sono meno vistose, riducendosi in sostanza alle cuciture verdi che spiccano sui fianchetti dei sedili avvolgenti e su parte della plancia. Di serie il SUV cinese monta un monitor centrale da 10,1" per il sistema di infotainment, sistema keyless, climatizzatore con filtro PM2.5, comandi vocali, cruise control, sistema audio 3D, luci full LED, sensori di parcheggio e telecamera posteriore.

MG ZS Sport, gli interni

Sportiva solo nel vestito

Dal punto di vista meccanico la nuova versione del SUV compatto MG non segue la sportività espressa dall'estetica. Sotto il cofano infatti si trova il 1.5 benzina aspirato da 120 CV e 150 Nm di coppia massima, abbinato al un cambio automatico CVT e alla trazione anteriore. Non sappiamo se in futuro sarà abbinata anche a un'unità più potente o al powertrain elettrico da 156 CV.

MG ZS Sport, il posteriore

Veniamo però al fattore chiave: il prezzo. In Cina la MG ZS Sport viene venduta a partire da 99.800 yuan, pari a circa 13.100 euro al cambio attuale. Listino destinato certamente a salire in caso di esportazione in Europa. Attualmente infatti la versione più economica della ZS in Italia ha un prezzo di 17.340 euro.