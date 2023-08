Lunghezza: 4.318 mm

Il redivivo marchio MG oggi propone una interessante gamma di berline familiari e SUV con motori a benzina, ibridi o 100% elettrici. MG ZS è uno dei primi a essere stato lanciato e offre le due soluzioni agli estremi, il 1.5 a benzina oppure l'elettrico.

Al di là delle forme e delle linee convenzionali, è un modello interessante anche per il rapporto tra ingombri e spazi, che diventa addirittura più vantaggioso sul modello a batteria, almeno per quanto riguarda il vano di carico.

MG ZS, le dimensioni

La MG ZS ha una lunghezza di 4,32 metri (4.318 mm) una larghezza di 1,83 metri (1.830 mm) e un'altezza generosa che con barre e tutto si avvicina al metro 70 cm (1.670 mm). Il passo, la distanza tra l'asse delle ruote anteriori e quello delle posteriori, misura invece "appena" 2,58 metri, meno di altri modelli di taglia simile.

MG ZS (2022) MG ZS EV

MG ZS, abitabilità e bagagliaio

La MG ZS ha un discreto spazio interno in rapporto alle dimensioni e una zona di carico sorprendentemente più capiente della media dei principali concorrenti. I passeggeri posteriori hanno infatti a disposizione 920 mm di spazio per le gambe, 995 mm per la testa e 1.368 mm per le spalle, non male per un'auto larga appena 1,8 metri.

MG ZS, i sedili posteriori

Il dato davvero interessante è però quello relativo allo spazio di carico: MG ZS dichiara ben 448 litri sotto la cappelliera per il modello a benzina, che sono sopra la media dei SUV di questa lunghezza, e addirittura 470 per la versione elettrica. La cosa curiosa è che guardando al volume massimo, quello ottenibile a divano posteriore abbattuto, stando ai dati dichiarati il rapporto si inverte: 1.375 litri a benzina, appena 1.100 per l'elettrica.

MG ZS, il bagagliaio MG ZS EV, il bagagliaio

DR 4.0, la gamma

Come abbiamo detto, MG ZS si divide tra i modelli con motore a benzina e quelli elettrici: per entrambi, ci sono due scelte: un 1.5 aspirato o un 1.0 turbo, il secondo anche con cambio automatico a sei marce nel primo caso, e due taglie di batterie nel secondo.

Per questi, il dato curioso è che la versione con più batteria (72 kWh nominali, 68 effettivi) è meno potente di quella con la batteria più piccola (51 di cui 49 sfruttabili) anche se ovviamente ha molta autonomia in più, 440 km contro 320.

Motore Potenza Alimentazione Trasmissione 1.5 106 CV Benzina Anteriore, cambio manuale 1.0 T-GDI 111 CV Benzina Ant., cambio man. o aut. EV 51 kWh 177 CV Elettrica Anteriore EV 72 kWh 156 CV Elettrica Anteriore

MG ZS, le concorrenti di dimensioni simili

La panoramica dei SUV compatti offre molte possibilità, anche se qui siamo orientati ai modelli di prezzo accessibile, con motori a benzina, mild hybrid o al limite ibridi ed escludendo quelli plug-in.

Dacia Duster: 4,34 metri

4,34 metri Evo 4: 4,33 metri

4,33 metri Honda HR-V: 4,34 metri

4,34 metri Mazda CX-30: 4,39 metri

4,39 metri Mini Countryman: 4,30 metri

4,30 metri Peugeot 2008: 4,30 metri

4,30 metri Skoda Karoq: 4,38 metri

4,38 metri Suzuki S-Cross: 4,30 metri

4,30 metri Toyota C-HR: 4,39 metri

4,39 metri Volkswagen T-Roc: 4,24 metri

Qui invece il confronto con alcuni modelli elettrici, di nuovo di dimensioni e prezzo non troppo distanti.