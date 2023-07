La MG Cyberster è tra le sportive elettriche più interessanti dell’ultimo periodo. Il modello di punta del marchio inglese rinato grazie alla proprietà cinese di SAIC è stato svelato lo scorso aprile con le prime foto degli esterni e i primi dati tecnici.

A distanza di alcuni mesi, dalla Cina arrivano le tanto attese immagini degli interni, che consentono di capire meglio come sarà la roadster britannica pronta ad arrivare anche in Italia nell’estate 2024.

Sportiva vecchia scuola con tanti tocchi hi-tech

La prima cosa che si nota degli interni della Cyberster è l’apertura a forbice delle portiere, come nelle supercar più esclusive. L’abitacolo – soprattutto in questa colorazione rossa – trasmette un importante senso di cura e sportività, con sedili sagomati in pelle e Alcantara dotati di fianchetti piuttosto pronunciati.

MG Cyberster, le prime foto degli interni

Il volante ha un design classico, con la parte inferiore smussata e le razze con inserti cromati. Dietro troviamo una serie di schermi curvi che – molto probabilmente – mostrano le principali informazioni di guida e una grafica configurabile a seconda delle modalità selezionate.

MG Cyberster, le prime foto degli interni

Nel tunnel centrale ci sono i comandi shift-by-wire del cambio e un altri display per gestire le impostazioni della climatizzazione.

335 CV da 63.000 euro

Ispirata nelle forme a modelli iconici come la MG Number One del 1925, la MG F del 1995 e la TF del 2002, la Cyberster ha comunque una propria personalità. Lunga 4,54 metri e alta 1,33 metri, la roadster inglese sarà disponibile con un doppio motore elettrico e una potenza di picco di 335 CV. Il pacco batteria, invece, avrà una capacità compresa tra 70 e 90 kWh, ma non si è ancora parlato di autonomia.

I prezzi? Fonti vicine alla Casa si aspettano un listino base di circa 63.000 euro per il modello base. Tra l’altro, la gamma della MG potrebbe arricchirsi in un secondo momento, col debutto di una versione a trazione posteriore e di una variante ancora più potente da 544 CV.