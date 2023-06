La MG HS è una delle auto più vendute del Regno Unito. Sulle isole britanniche in questi anni ha infatti collezionato ottimi risultati di vendita, divenendo una vera e propria best seller. Qualcosa che ho potuto ammirare dal vivo per le strade di Londra, dove sono "volato" per vedere in anteprima al quartier generale della casa il restyling del modello, di cui oggi posso parlarvi.

Sì perché il crossover inglese prodotto da SAIC Motor è ormai arrivato a metà della sua carriera e, come di consueto in questi casi, è stato rinnovato dai designer in diversi aspetti, per avvicinarne l'estetica agli ultimi modelli del brand (come la MG4). Ecco tutti i dettagli.

MG HS restyling: esterni e interni

Partiamo dal principio, la MG HS è un SUV del segmento C, lungo 4,61 metri, largo 1,88 metri e alto 1,69 metri, con un altezza da terra di 14,5 cm e un passo di 2,72 metri. È disponibile in due allestimenti, Luxury e Comfort, con una dotazione di serie piuttosto completa (che include anche una serie di sistemi ADAS di Livello 2 chiamati MG Pilot).

Guardandola da vicino, appare subito chiaro come i miglioramenti di questo primo restyling di metà carriera siano stati concentrati quasi esclusivamente sul frontale e sul posteriore. Tutto nuovo è, infatti, il paraurti anteriore, ora dotato di una presa d'aria più larga ideata con l'obiettivo di dare più importanza al modello, abbinato a dei nuovi fari full LED a riflessione, evoluti nella tecnologia interna rispetto ai precedenti.

La MG HS restyling vista dal vivo nel Regno Unito

Qualcosa di simile a ciò che è avvenuto anche al posteriore, dove i designer hanno deciso di cambiare completamente il disegno interno dei fari, dotandoli a loro volta di una nuova firma luminosa a freccia naturalmente full LED, ispirata in parte al disegno della Union Jack inglese.

Passando agli interni, invece, la qualità costruttiva che avevamo avuto modo di verificare dal vivo nel corso del nostro Perché Comprarla è stata mantenuta, insieme al sistema di infotainment, che però è stato aggiornato con un software completamente nuovo: ora è più fluido negli inserimenti testuali, mantenendo comunque le compatibilità con Apple CarPlay e Android Auto.

La MG HS restyling a Silverstone

MG HS restyling: la meccanica

Il restyling di metà carriera della MG HS non ha toccato la meccanica, che è rimasta la stessa della versione originale, quindi con il 1.5 litri a 4 cilindri in linea a iniezione diretta, in grado di erogare 162 CV.

Un motore che anche nella versione ibrida plug-in, EHS, ha mantenuto la configurazione originale, quindi con un propulsore elettrico sincrono a magneti permanenti in grado di erogare 122 CV (90 kW), per una potenza complessiva finale di 258 CV e 230 Nm.

Come avevamo anticipato a suo tempo, si tratta di un sistema ricaricabile piuttosto originale. Rispetto al classico in parallelo, dove un motore elettrico si trova in asse tra termico e cambio, l'ibrido di MG prevede una trasmissione manuale robotizzata a sei rapporti, collegata a sua volta a un motore elettrico che agisce su un terzo albero parallelo, gestito da 4 ulteriori rapporti elettroattuati abbinati alla terza marcia.

È un modo quasi unico nel suo genere di concepire l'ibrido che però, tradotto per l'automobilista, mantiene tutte le funzionalità di una normale auto PHEV. Tramite il sistema di bordo, infatti, è possibile scegliere se muoversi in maniera esclusivamente termica, in maniera esclusivamente elettrica, per 52 km grazie alla batteria da 16,6 kWh, o, infine, in maniera mista.

MG HS, gli interni

MG HS restyling: i prezzi e la garanzia

La MG HS restyling può essere acquistata con prezzi compresi tra i 25.490 euro, necessari per la versione esclusivamente termica in allestimento Comfort e con cambio manuale, e i 39.390 euro, necessari per la versione ibrida plug-in in allestimento Luxury con cambio automatico.

In fase di lancio, però, la casa prevede un'offerta di 1.400 euro sulla versione elettrificata, che può arrivare fino a 2.400 euro nel caso della versione solo termica fino al 30 settembre, grazie al Summer Bonus extra.

Tutti i prezzi includono, infine anche la garanzia di 7 anni o 150.000 km su tutte le componenti dell'auto, comprese quelle elettriche - come la batteria agli ioni di litio e il motore elettrico.

