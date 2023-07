La conquista di MG (e del Gruppo SAIC) in Europa non si arresta. Il Costruttore anglo-cinese presenta la MG4 XPower, il suo modello più potente, che debutterà al Goodwood Festival of Speed in programma dal 13 al 16 luglio.

La XPower si potrà ordinare nel Regno Unito già entro la fine di questo mese ad un prezzo di partenza di circa 42.000 euro, mentre non ci sono notizie ufficiali riguardo ad una sua commercializzazione in Italia.

Verde di rabbia

Esteticamente, la XPower si distingue per la verniciatura Racing Green e per un profilo più aggressivo, con nuovi inserti per paraurti e minigonne, cerchi in lega da 18” dal design esclusivo, tetto nero e pinze freno color arancioni. Questa stessa tinta si ritrova in corrispondenza delle prese d’aria anteriore e contribuisce così a dare un look cattivo e affilato alla MG4.

MG4 XPower (2023)

Le novità proseguono con pneumatici dedicata Bridgestone Turanza e dischi da 345 mm su tutte e quattro le ruote per gestire nel migliore dei modi l’extra potenza del powertrain. Sì, perché la piattaforma MSP è stata spinta al limite, con due motori elettrici (quello anteriore da 204 CV e quello posteriore da 231 CV) per un totale di 435 CV e 600 Nm.

MG4 XPower, il posteriore

Numeri da vera sportiva per questa MG, che scatta da 0 a 100 km/h in soli 3,8 secondi risultando così una diretta rivale di mostri sacri come l’Audi RS 3.

Massimo controllo

La MG4 XPower, comunque, non punta solo sulla potenza pura. Gli ingegneri hanno aggiunto il Dynamic Cornering Control System costituito da un differenziale a controllo elettronico e da un sofisticato di Torque Vectoring che gestisce l’erogazione della potenza sulle quattro ruote.

MG4 XPower (2023)

Inoltre, la MG ha una differente calibratura delle sospensioni (più rigide del 25%) e barre anti-rollio e uno sterzo più diretti. Infine, è stato rivisto anche il sistema di frenata rigenerativa per adattarsi al nuovo assetto della vettura.

Attendiamo di vederla dal vivo a Goodwood e di sapere presto se sarà disponibile anche nel mercato italiano, dove la MG4 continua ad essere stabilmente tra le 5-10 elettriche più vendute ogni mese.