Tesla e MG fanno presa sul mercato europeo delle auto elettriche

Gli ultimi dati raccolti da JATO Dynamics mostrano tendenze molto interessanti nel mercato delle autovetture nuove in Europa. Nello scorso aprile, la domanda di auto elettriche pure ha registrato la seconda quota di mercato mensile più alta, raggiungendo il 22%, dietro solo al 25% registrato nel dicembre 2022. Più di una su cinque delle nuove auto immatricolate in Europa era puramente elettrica.

Gran parte di questi risultati è dovuta a Tesla. Sebbene abbia una gamma limitata e relativamente obsoleta, il marchio americano sta sfruttando il crescente interesse dei consumatori per la guida elettrica. Nell'agosto 2023, Tesla ha immatricolato 33.809 auto in Europa, con un aumento del 240% rispetto allo stesso mese dell'anno scorso. Di conseguenza, Tesla ha preceduto i grandi marchi europei mainstream come Opel, Citroën o Fiat ed è rimasta indietro di sole 3.600 unità rispetto a Ford.

Tesla in continuo decollo

Il successo di Tesla continua a basarsi sulla Model Y e sulla Model 3. Il primo è stato ancora una volta il modello più venduto in Europa e probabilmente manterrà questa posizione fino alla fine dell'anno. Ciò porrebbe il mercato automobilistico europeo in una situazione imbarazzante, con una vettura straniera più popolare di qualsiasi altra prodotta nel Vecchio Continente. Finora, Tesla ha registrato più di 169.000 unità della Model Y, con un aumento del 216%.

Nel caso della Model 3, il marchio sta sfruttando i tagli di prezzo per ampliare la base dei clienti e sottrarre vendite ad altri segmenti, come il segmento C. Si prevede un'ulteriore crescita quando la versione aggiornata arriverà sui mercati.

Tesla è, insieme alle due grandi aziende cinesi (Geely e SAIC), l'unica a registrare una crescita costante della quota di mercato nel corso degli anni. Questo è il risultato di una serie di azioni intraprese al momento giusto: prima l'introduzione graduale della Model 3, poi l'apertura di più punti vendita in tutta Europa che ha permesso al marchio tenere in linea la Model 3 fino al restyling, l'introduzione della Model Y e infine, per mantenere il ritmo di crescita, ha iniziato la Casa di Elon Musk a tagliare i prezzi. In altre parole, Tesla sta mantenendo correttamente lo slancio.

Fenomeno MG

Il passaggio dalle auto a benzina/diesel all'elettrico puro ha un altro grande vincitore: MG. Questo marchio, posizionato come britannico ma interamente progettato, sviluppato e prodotto in Cina, è l'unico attore del colosso asiatico che sta davvero cambiando il gioco.

Mentre la MG 4, la sua ultima introduzione in Europa, continua a sedurre molti consumatori grazie al suo prezzo competitivo e ai buoni risultati del resto dei suoi prodotti, MG ha raggiunto la top 20 europea in agosto con quasi 14.900 unità.

Si tratta di un numero superiore a quello registrato da Suzuki, Mini, Mazda o Jeep. I modelli elettrici hanno rappresentato il 59% di questo volume, collocandosi al settimo posto tra i marchi BEV (Battery Electric Vehicle) più venduti, davanti anche a grandi marchi come Opel, Audi, Skoda, Peugeot o Renault.

E i marchi tradizionali?

L'ascesa di Tesla e MG sta avvenendo a scapito di una riduzione delle quote di mercato per alcune case automobilistiche tradizionali. Volkswagen, Ford, Citroën, Peugeot e Hyundai hanno registrato le più ampie perdite di quote di mercato nel corso del mese. La loro offerta elettrica è buona, ma non sufficiente per competere con le Tesla e le MG.

Questo è il problema principale dei marchi tradizionali: mentre Tesla taglia i prezzi, i suoi modelli entrano pericolosamente nei segmenti inferiori e MG attacca dal basso con prodotti molto competitivi.

L'autore dell'articolo, Felipe Munoz, è Automotive Industry Specialist di JATO Dynamics.