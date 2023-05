È una delle notizie più importanti nel settore da molti anni a questa parte. Per la prima volta un'auto elettrica pura è in testa alla classifica mondiale di vendita. E non poteva che essere una Tesla. Sì, i dati di JATO per 53 mercati di tutto il mondo, più le informazioni per altri mercati chiave e le stime per gli altri, indicano che la Tesla Model Y è stata la vettura più venduta al mondo nel primo trimestre di quest'anno.

Già nell'agosto del 2022, il ceo di Tesla, Elon Musk, durante l'assemblea annuale degli azionisti, aveva annunciato che la Model Y sarebbe diventata il veicolo nuovo più venduto al mondo nel 2023. Sebbene il marchio sia cresciuto molto rapidamente, all'epoca era considerato un obiettivo ottimistico, visto l'elevato prezzo medio di questo SUV di medie dimensioni.

Ma i recenti tagli ai prezzi e l'espansione di Tesla in tutto il mondo stanno incrementando la domanda della Model Y. L'anno scorso è stata la terza auto più venduta, solo dietro a due nomi molto popolari: la Toyota RAV4 e la Toyota Corolla. Secondo i dati di 152 mercati, Tesla ha venduto 747.500 unità della Model Y, con un aumento del 91% rispetto al 2021.

La Model Y è rimasta indietro di 244.000 unità rispetto alla Corolla berlina e di 268.000 unità rispetto alla RAV4. Il divario tra i due modelli ha iniziato a ridursi man mano che Tesla ha continuato a ridurre i prezzi delle sue auto e il boom degli EV ha guadagnato ancora più trazione.

Tête-à-tête tra la Model Y e la Corolla

I dati raccolti per il primo trimestre mostrano la Tesla Model Y in testa con 267.200 unità. Il totale di questo SUV è aumentato di circa il 69% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Si tratta di un aumento massiccio che si nota a malapena tra i veicoli più venduti al mondo. La Model Y ha ottenuto ottimi risultati in Cina, nel suo mercato principale, negli Stati Uniti, con un aumento del 68%, e in Europa, dove è diventata il veicolo più venduto.

Non è da meno la Toyota Corolla, i cui dati di vendita comprendono tutti i tipi di carrozzeria disponibili, berlina, wagon e hatchback. Questa compatta, da anni tra le auto più popolari al mondo, ha registrato vendite per 256.400 unità, di cui il 29% in Cina, in calo del 29%, e il 17% negli Stati Uniti, in calo del 10%.

L'attuale generazione della Corolla è stata presentata nel marzo 2018, mentre la Tesla Model Y è stata presentata un anno dopo, nel marzo 2019. La distanza tra le due non è così grande, il che significa che tutto può accadere entro la fine dell'anno.

Nella Top 5 altre tre Toyota

Tuttavia, sembra che la Tesla abbia il vento in poppa perché è un SUV ed è elettrica, i due segmenti più venduti al momento. D'altra parte, la Corolla ha il vantaggio di essere un prodotto veramente globale, essendo disponibile in quasi tutti i Paesi del mondo. Questo la rende meno vulnerabile a eventuali scontri geopolitici tra Cina e Stati Uniti, per esempio.

La top 5 è completata da altre tre Toyota: Hilux, RAV4 e Camry. Sia la RAV4 che la Camry sono progettate per i mercati sviluppati, mentre l'Hilux continua a essere la scelta migliore nelle economie emergenti. La presenza in questi mercati, che rappresentano un quinto delle vendite globali di veicoli, è la parte mancante dell'espansione del brand elettrico statunitense. Vedremo mai una Tesla per questi mercati?

Nota: I totali indicati in questo articolo corrispondono alla somma dei dati JATO per 53 mercati più i dati/previsioni ufficiali di altri 31 mercati e le stime per il resto del mondo.

L'autore dell'articolo, Felipe Munoz, è Automotive Industry Specialist di JATO Dynamics.