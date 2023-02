A chi mi chiede, “ma ne vale la pena di prendere una full-hybrid se faccio anche tangenziale e autostrada?” risponderò con questa prova, breve ma intensa, spiegando perché secondo me la nuova Toyota Corolla è probabilmente tra le migliori full-hybrid oggi sul mercato anche oltre la sua categoria, sottolineando come questo powertrain, oggi come oggi, sia più ecologico “quantitativamente” di quello che pensiate o che, soprattutto, in molti desiderano che voi crediate.

Ecco a voi le Nuove Toyota Corolla, hatchback e Touring Sports, provate su strada nei dintorni di Malaga.

Esterni

Ora che la Prius è stata promossa al livello Plug-In Hybrid, il palcoscenico di Toyota dedicato all’ibrido è tutto della Corolla se, ovviamente, non si vogliono considerare SUV e Crossover, e questa mia specifica necessita di un approfondimento.

Infatti, come è noto, il miglior rendimento e l’efficienza più alta si ottengono rimanendo in basso col baricentro, ed ecco perché chi sinceramente punta a contenere il più possibile i consumi e non segue troppo le mode (taxisti o flotte aziendali) lo vedrete poco perseguire questi obiettivi alla guida di sport utility vehicles.

Perfettamente coerente col tema del rendimento risulta lo stile di queste Corolla, in entrambe le varianti di carrozzeria. Dopo l’era Auris infatti la Corolla è diventata ancora più filante, con l’aerodinamica che per lei è un alleato fidato, una collaborazione confermata anche su quest’ultimo azzeccato aggiornamento che, all’esterno, si fa notare per la nuova firma luminosa anteriore, la griglia frontale e alla parte bassa del paraurti posteriore, senza considerare le differenze tra le due versioni commercializzate in Italia, la Active e la GR Sport.

Interni

Tessuti resistenti e finiture più “dark” rinnovano gentilmente gli interni della Corolla che, a seconda dell’allestimento, può abbracciare anche una sportività marcata grazie alla firma Gazoo Racing.

Oltre alla capacità del bagagliaio che, a seconda della carrozzeria e dell’allestimento varia da un minimo di 313 litri (2.0 HB) fino a un massimo di 596 litri (1.8 Touring Sports), tecnologicamente la Corolla è ora dotata di un nuovo infotainment centrale da 10,5”, mentre il quadro strumenti digitale misura 12,3” con una grafica che cambia a seconda delle quattro modalità di guida selezionate.

Guida

Come avrete di certo notato, in questa prova mi alterno alla guida di due Corolla: quella “Juniper Blu” (abbinata al motore 1.8) e la top di gamma in versione GR Sport, accoppiata al motore 2.0, con carroezzeria Touring Sports e colore “Silver Metallic".

Per entrambe, questa quinta generazione di full-hybrid vanta una nuova “power unit”, una batteria agli ioni di litio più potente e piccole modifiche all’erogazione dei motori 1.8 e 2.0, col primo che sviluppa 140 CV di potenza e arriva a 100 km/h da fermo in 9,1 secondi, mentre il 2 litri tocca i 196 CV totali, e scatta fino a 100 all’ora in 7,4 secondi.

Le emissioni invece scendono a 100 g/km sul 1.8, che migliora di 2 g rispetto al passato, mentre il 2 litri cala di ben 12 g, arrivando a 98 g/km.

Il nuovo sistema di raffreddamento della power unit installato sul transaxle (più leggero rispetto a prima) contiene le perdite di energia in maniera più efficace del 14% sul 1.8 e del 6% sul 2.0, grazie a un sistema di raffreddamento bi direzionale.

A sua volta la batteria pesa il 14% in meno ed è più potente del 14%, e si sente: in città o autostrada, il supporto dell’elettrico è persistente, con una propensione al confort lievemente differente tra i due propulsori.

Se infatti l’e-CVT che avete sentito in azione sul 2.0 è condiviso anche sulla nuova Toyota Prius Plug-in che ho provato in Grecia, sulla Corolla 1.8 il cambio è totalmente diverso. Ora, di solito sono tra quelli che predilige qualche cavallo di potenza in più se possibile, ma stavolta per come rende, anche acusticamente, opterei per il 1.8.

Ovvio, se spesso viaggiate o lavorate carichi, o semplicemente, se vi piace un po’ di spinta aggiuntiva, il 2.0 allunga di più e consuma davvero poco: sebbene però il feedback al pedale del gas sia migliorato su entrambe i motori con accelerazione e recupero in frenata davvero più naturali, il 1.8 si esprime con una pacatezza che evidenzia di più il salto tecnologico di questo full-hybrid e della sua trasmissione.

Ecco, l’unico “limite” dinamico del 1.8 riguarda la dotazione, visto che se desiderate il massimo in termini di assetto, le sospensioni adattive a controllo elettronico (AVS) sono di serie solo sul 2.0 GR SPORT e portano la Sports Touring a pesare circa 1.515 kg, mentre sulla 1.8 (stesso allestimento) ci si ferma 1.475 kg.

Ma anche qui, vi dico che nel mio breve test, lo smorzamento con l’assetto da 18 pollici è stato comunque esemplare, il che mi fa pensare che, se addirittura si scelgono i cerchi da 16 di serie sulla Active o da 17 pollici, l’equilibrio potrebbe essere davvero ottimale anche senza le AVS.

Curiosità

Con quest’ultimo aggiornamento, la dodicesima generazione di Corolla si conferma come l’auto più venduta al mondo e la seconda segmento C in Europa. Dal 1966 a oggi la Corolla infatti rimane sinonimo di longevità giapponese e addirittura, se la cercate su Wikipedia, c’è scritto che “Secondo alcune statistiche ogni 40 secondi nel mondo si venderebbe una Toyota Corolla”. Un dato tutto da verificare, d’accordo, ma di certo nel 2021 si è arrivati a 50 milioni di esemplari venduti nel mondo, e si continua.

Prezzi

E ora arriviamo alla questione prezzi, chiavi in mano: si parte da 33.300 euro per la Corolla Active 1.8, fino al top di gamma GR Sport 2.0 Touring Sports offerto a 40.500 euro, mentre per una mia ipotetica configurazione ideale, ovvero la 1.8 Touring Sports in versione Active con pacchetto Tech, siamo sui 35.000 euro circa, con sconti e promozioni che sono sempre da monitorare sui siti ufficiali.