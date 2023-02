Nella miriade di concept elettrici presentati a dicembre 2021 da parte di Toyota, ce n’è stato uno che ha attirato tante attenzioni da parte degli appassionati. Parliamo della “Sports EV”, una sportiva compatta che a tanti ha fatto pensare a un’erede spirituale della MR2 di fine anni ’90 e inizio 2000.

Nell’ultimo anno e mezzo Toyota non ha rivelato ulteriori dettagli, ma alcuni rumors dal Giappone fanno capire che il progetto è stato effettivamente avviato.

Una “sportivetta” per due

Best Car afferma che la sportiva sarebbe in fase di co-sviluppo tra Toyota, Suzuki e Daihatsu. Ciò dovrebbe portare alla commercializzazione di tre modelli differenti, tutti caratterizzati dalle stesse proporzioni e dallo stesso motore. Al contrario del concept, la sportiva giapponese non sarà elettrica, bensì dovrebbe esser una mild hybrid a benzina con un 1.0 turbo da 120 CV e 200 Nm.

Toyota Sports EV Concept

Lo stile dovrebbe ispirarsi sia al concept che alla Daihatsu Copen, anche perché pure il modello definitivo sarà a due posti. Le dimensioni saranno compatte come quelle del prototipo, con una lunghezza che potrebbe arrivare a 4,2 metri e un peso inferiore a 1.000 kg, in linea con la MX-5. Proprio la Mazda, infatti, potrebbe essere la rivale numero uno della Toyota.

Sempre stando a Best Car, questa sportiva compatta potrebbe costare tra i 2,2 e i 2,8 milioni di yen (circa 15-19.000 euro), ma non è chiaro se sarà venduta anche fuori dal Giappone.

In ogni caso, pare davvero che Toyota sia vicina a concretizzare uno dei suoi “pallini” da sempre. Nel 2013 al Salone di Ginevra fu presentata la FT-86 Open Concept, una spider 2+2 basata sulla GT86, mentre nel 2015 fu il turno della S-FR Concept. Ora, dai prototipi si passa finalmente a un modello di serie.