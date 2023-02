Presentata a inizio anno la Toyota Prius 2023 apre oggi ai pre ordini. Disponibile per la prima volta con la sola motorizzazione plug-in, la full hybrid è destinata ad altri mercati, la "mamma" di tutte le auto ibride è basata sulla piattaforma TNGA-C di seconda generazione che promette una miglior dinamica di guida e maggior capacità nel bagagliaio.

A muoverla ci pensa un powertrain composto dal 2.0 benzina da 152 CV accoppiato a un nuovo motore elettrico da 163 CV, per un totale di 223 CV. Le batterie sono agli ioni di litio da 13,6 kWh e promettono 69 km di autonomia in modalità elettrica.

Toyota Prius, come funziona il pre ordine

Per pre ordinare la Toyota Prius 2023 ci si deve collegare alla pagina dedicata sul sito ufficiale Toyota e scegliere il colore tra grigio e giallo. Scelta che potrà poi essere modificata al momento dell'ordine. Una volta fatto ci si registra e si versano 250 euro di deposito. Cifra che potrà essere restituita in caso di non conferma. La fase di pre ordine terminerà il 18 aprile 2023.

Non si potrà scegliere l'allestimento della Toyota Prius: l'unico disponibile è il Lounge con di serie cerchi in lega da 19”, luci full LED, sistema multimediale Toyota Smart Connect+ con schermo da 12,3”, sedili riscaldabili in tessuto e a regolazione elettrica e il pacchetto Toyota T-Mate comprensivo di Toyota Safety Sense, insieme di vari sistemi di assistenza alla guida.

Incluso nel prezzo è previsto anche un voucher Enel X da 1.385 kWh, pari a 100 ricariche complete della batteria, da utilizzare entro 12 mesi dall'attivazione.

