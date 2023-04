Nel marzo 2024, l'Alleanza tra il gruppo Renault e il gruppo Nissan compirà 25 anni. Quando è stata siglata, ha dato vita al quarto produttore di automobili al mondo, con vendite combinate di 4,82 milioni di veicoli.

A poco a poco, questo nuovo attore è diventato più importante grazie ai grandi successi ottenuti nei segmenti dei SUV e dei veicoli elettrici. Oggi, l'Alleanza si trova ad affrontare sfide importanti, grandi come quelle che aveva quando è nata.

Crescita rapida

La crescita accelerata dell'Alleanza è probabilmente uno dei suoi risultati più importanti. Nel 1999 le attività congiunte di Renault e Nissan hanno venduto 4,82 milioni di unità. A quel tempo, Renault aveva appena acquisito la rumena Dacia e la coreana Samsung. Le vendite hanno continuato a crescere ininterrottamente fino al 2005, quando il volume ha totalizzato 6,13 milioni di veicoli.

Le cose sono ancora migliorate dopo che Nissan ha lanciato la prima generazione di Qashqai nel 2007. Questo modello ha scosso i mercati come uno dei primi veri crossover, precursori dell'imminente boom dei SUV in Europa. Nel 2010 l'Alleanza ha venduto 7,28 milioni di unità. Le consegne sono poi aumentate per otto anni consecutivi, fino al record di 10,76 milioni di veicoli nel 2018.

In quell'anno, l'Alleanza è stata il più grande produttore di auto al mondo. Parte di questa rapida performance si spiega in quegli anni anche con l'acquisizione di nuovi marchi. Nel 2009 il gruppo Renault ha iniziato a controllare Avto VAZ, il produttore di automobili Lada. Circostanza che ha permesso alla Casa della Losanga di accedere e dominare il mercato russo, all'epoca tra i 10 più grandi del mondo. Nel 2016 Nissan ha fatto lo stesso con Mitsubishi.

Renault-Nissan-Mitsubishi nella classifica mondiale 2022

Pioniere dei veicoli elettrici, ma...

Un'altra importante pietra miliare dell'Alleanza in questi anni è stato il suo impegno nella transizione verso le auto elettriche. Sia Renault che Nissan sono state tra le prime grandi Case automobilistiche a introdurre veicoli "accessibili" completamente elettrici.

Nel 2010 Nissan ha lanciato la Leaf, mentre Renault ha annunciato la versione di serie della Zoe nel 2012. Quell'anno Tesla vendette appena 3.000 unità della sua Model S. Tuttavia, il colpo iniziale è stato presto compensato dalla mancanza di nuove auto elettriche nel corso degli anni. Ciò è stato particolarmente evidente quando i consumatori in Europa e negli Stati Uniti hanno iniziato a passare dalle auto a benzina e diesel a quelle elettriche nel periodo 2017-2019.

A quel punto, escludendo gli aggiornamenti e i miglioramenti delle prestazioni, l'offerta di veicoli elettrici dell'Alleanza era praticamente la stessa di 7 anni prima. Nissan ha presentato la seconda generazione della Leaf nel 2017 e Renault ha migliorato notevolmente le specifiche della Zoe.

Ma a differenza di quanto accaduto per i SUV con motore a combustione, che hanno permesso all'Alleanza di crescere rapidamente nel corso degli anni, non c'erano SUV elettrici disponibili né da Renault né da Nissan.

Le vendite globali dell'Alleanza negli anni

Più sinergie e presenza nei mercati emergenti

Le sfide che ci attendono non sono trascurabili. Le tre aziende stanno cercando di trovare modi migliori per lavorare insieme. Ciò include una maggiore condivisione delle piattaforme, soprattutto in un panorama automobilistico più elettrificato. E c'è ancora molto da fare: 6 dei 10 principali venditori dell'alleanza nel 2022 hanno condiviso la loro piattaforma con altri prodotti dell'alleanza.

Oltre a questo, anche il ritiro dal mercato russo rappresenta una grande sfida. Nel 2021, quando Lada era ancora sotto il controllo di Renault, la Russia era il terzo mercato per importanza.

Infine, ma non meno importante, la spinta verso un maggior numero di modelli elettrici è d'obbligo nei prossimi anni. L'accattivante Nissan Ariya e la Renault Megane E-Tech sono solo due esempi di ciò che pe tre Case possono fare.

Il contributo delle Case alle vendite

L'autore dell'articolo, Felipe Munoz, è Automotive Industry Specialist di JATO Dynamics.