Una nuova dotazione e una nuova gamma per la Renault Zoe. L’elettrica più venduta in Europa negli ultimi 10 anni (380.000 esemplari immatricolati alla fine maggio 2022) si aggiorna col Model Year 2022 ricevendo le tre versioni equilibre, evolution e iconic con prezzi di partenza di 33.700 euro (senza incentivi).

Nessuna novità sul fronte delle motorizzazioni, che restano sempre quelle da 110 e 135 CV e autonomia massima vicina ai 400 km.

Allestimenti e dotazione

Partendo dall’allestimento entry level, l’equilibre (a partire da 33.700 euro) comprende il caricatore di bordo da 22 kW in corrente alternata, 4 airbag, il cruise control, il sistema di accesso Keyless, il climatizzatore manuale, un quadro strumenti da 10” e il sistema d’infotainment da 7” compatibile con Apple CarPlay e Android Auto.

Esteticamente, la Zoe MY 2022 si riconosce per la scritta “e” color titanio e il badge “E-Tech Electric” posizionato nella parte inferiore del portellone.

La versione evolution (da 34.900 euro) aggiunge il riconoscimento dei segnali stradali, il Lane Departure Warning con Lane Keeping Assist, i sensori di parcheggio posteriori e il climatizzatore automatico. L’infotelematica di bordo riceve il sistema di navigazione, mentre esternamente troviamo l’antenna a forma di pinna e i cerchi in lega Eridis da 16”.

Infine, il top di gamma iconic (da 36.900 euro) riceve i cerchi in lega da 17” neri con accenti color titanio. La calandra e le cornici dei fendinebbia presentano inserti in tinta oro ed è presente uno speciale adesivo vicino alle portiere. A bordo, questo allestimento è equipaggiato con rivestimenti in tessuto riciclato e dettagli oro, mentre il display dell’infotainment è da 9,3”.

Nella lista di optional della Renault fa il suo debutto la tinta metallizzata Shadow Grey.

I motori nel dettaglio

Come detto, non ci sono variazioni per le due motorizzazioni della Zoe, entrambe alimentate dalla batteria da 52 kWh. Equilibre ed evolution sono abbinate alla versione da 110 CV e 225 Nm con un’autonomia di 395 km e un consumo di 17,2 kWh/100 km nel ciclo WLTP.

L’iconic, invece, monta il motore elettrico più potente da 136 CV e 245 Nm, per un’autonomia di 386 km e consumi di 17,7 kWh/100 km.