A poco più di un anno dal debutto, la gamma della Nissan Ariya si aggiorna. Il SUV elettrico giapponese può contare ora su un listino più ampio abbinabile ai due tagli di batteria (e alle relative tre motorizzazioni) per incontrare ancora di più le varie esigenze del pubblico italiano.

I nuovi allestimenti sono già ordinabili in tutte le concessionarie a partire da 50.850 euro. Vediamone i contenuti.

I nuovi allestimenti

Oltre alla versione Evolve, già presente nella gamma precedente, sono ora disponibili i nuovi allestimenti Engage, Advance ed Evolve +.

La Engage propone di serie i fari LED con abbaglianti automatici, fendinebbia anteriori e posteriori LED, cerchi in lega da 19”, due display da 12,3” per quadro strumenti e infotainment e una già ricca dotazione di assistenti alla guida, tra cui la telecamera posteriore, la frenata d’emergenza, il cruise control adattativo e l’e-Pedal Step che consente di accelerare e rallentare con un solo pedale.

Nissan Ariya

L’Advance offre in più il ProPilot con Navi-Link che mantiene la vettura all’interno della corsia e alla distanza di sicurezza dal veicolo che precede, oltre a leggere i segnali stradali e ad intervenire sullo sterzo per prevenire il cambio di corsia se è in arrivo un veicolo nella zona dell'angolo cieco.

Nella dotazione troviamo anche la telecamera a 360°, i sedili anteriori e il volante riscaldabili, i vetri posteriori oscurati e il portellone posteriore ad apertura automatica.

La plancia della Nissan Ariya

Si prosegue con l’Evolve, che aggiunge i cerchi in lega da 20”, il tetto panoramico, il piantone dello sterzo regolabile elettricamente, l’head-up display, l’impianto audio Bose con 10 altoparlanti e il ProPilot Park (il sistema automatico di parcheggio).

Infine, c’è l’Evolve+, il top di gamma. Qui l’equipaggiamento comprende dei cerchi in lega da 20” specifici con copricerchi aerodinamici e i sedili rivestiti in pelle nappa blu.

Le motorizzazioni e i prezzi

I tagli di batteria dell'Ariya tra cui scegliere sono da 63 kWh e 87 kWh, rispettivamente abbinati al motore elettrico (solo anteriore) da 218 CV e da 242 CV, entrambi con 300 Nm di coppia. Nel primo caso, l’autonomia dichiarata da Nissan nel ciclo WLTP è di 404 km, mentre nel secondo si arriva fino a 536 km.

Advance, Evolve ed Evolve+ sono disponibili anche nella variante sportiva e-4ORCE con doppio motore elettrico, trazione integrale e 306 CV, per uno scatto 0-100 km/h di 5,1 secondi e un’autonomia di oltre 500 km.

Ecco riassunto il listino coi relativi prezzi: