Renault ha appena presentato il nuovissimo Espace. Si tratta di un SUV di medie dimensioni a 7 posti destinato alle famiglie in Europa. È basato sulla piattaforma CMF-C/D di Renault-Nissan, la stessa utilizzata dall'attuale generazione di Nissan Sentra, Nissan X-Trail e Qashqai e da altri modelli dell'alleanza. Questa piattaforma è anche la base della Renault Austral, che non è altro che la versione a 5 posti della nuova Espace.

Questo nome è presente sul mercato dal 1984, quando Renault lo introdusse come veicolo piuttosto raro per l'epoca. Da allora, l'Espace è stato un punto di riferimento per i grandi monovolume in Europa. Da allora, la casa automobilistica francese ha venduto più di 1,3 milioni di unità, secondo i dati JATO Dynamics.

Monovolume addio

Sebbene Renault dichiari che si tratta della sesta generazione di Espace, la verità è che non siamo più di fronte una monovolume, ma di un SUV. Il continuo calo delle vendite di monovolume in regioni come l'Europa e il Nord America ha costretto molti marchi ad abbandonare il segmento e ad abbracciare i SUV, i veicoli più venduti. Renault sta semplicemente sfruttando un nome forte per un veicolo a ruote alte a 7 posti, che non ha nulla a che vedere con il DNA dell'Espace.

In pratica, è la risposta della Casa francese al passaggio dei consumatori dalle carrozzerie tradizionali ai SUV. Questo boom, iniziato alla fine degli anni '90 negli Stati Uniti e dieci anni dopo in Europa, ha lasciato le utilitarie, le berline, le wagon e le monovolume con meno modelli sul mercato. Nel 2014, in Europa erano disponibili 52 diverse monovolume. L'anno scorso il consumatore poteva scegliere solo tra 20 modelli diversi.

L'Espace ha seguito lo stesso percorso che hanno seguito le Peugeot 3008 e 5008 qualche anno fa. È lo stesso caso della Opel Meriva e della Citroën C3 Picasso, che sono state sostituite da SUV. Anche Ford ha utilizzato il nome Puma per il suo B-SUV, mentre Mitsubishi ha ripreso il nome Eclipse, utilizzato in passato come auto sportiva, per il suo SUV compatto. Ford sta attualmente utilizzando il nome Mustang per il suo SUV compatto elettrico.

MPV (Multi Purpose Vehicle), cioé Veicolo per molteplici scopi assimilabie, per alcuni versi, alle monovolume

Nel regno dei SUV

Il motivo di questo riposizionamento di nomi famosi è la forte domanda di SUV in tutto il mondo. I dati JATO indicano che lo scorso anno in Europa sono stati immatricolati 5,64 milioni di SUV. Sebbene non si tratti dei risultati più alti in termini di volume (il record è stato raggiunto nel 2019 con 6,06 milioni di unità), i SUV hanno registrato una quota di mercato record del 50,1%.

In altre parole, la metà dei nuovi veicoli passeggeri immatricolati in Europa lo scorso anno era rappresentata da SUV. Il risultato contrasta con la scarsissima trazione che questi veicoli avevano qualche anno fa.

Lo stesso accade negli Stati Uniti. La loro quota di mercato è passata da appena l'11% nel 1995 al record del 54% nel 2022. I consumatori hanno acquistato 8,1 milioni di unità nel 2019.

Un futuro a ruote alte

Se questa tendenza continua, è probabile che nel prossimo futuro vedremo le famose wagon e MPV (Multi Purpose Vehicle), o addirittura le berline, trasformarsi in SUV. Potrebbe essere il caso dell'imminente nuova Renault Scenic. La formula dei SUV è molto redditizia, conveniente per i produttori e molto attraente per la maggior parte dei consumatori.

Gli Sport Utility Vehicle offrono la praticità e il comfort delle monovolume con l'aspetto aggressivo e robusto di un veicolo che dovrebbe affrontare qualsiasi tipo di terreno senza difficoltà. Per le persone anziane, sono ideali perché è più facile salire e scendere senza fare grandi sforzi. Per chi non è un appassionato di guida, offrono il "vantaggio" di una posizione più alta al volante. E per le famiglie, i SUV sono la soluzione perfetta per percorrere lunghe distanze. Il boom non sembra destinato a finire presto.

L'autore dell'articolo, Felipe Munoz, è Automotive Industry Specialist di JATO Dynamics.