Come tutti sappiamo, Tesla è ormai un protagonista dell'industria automobilistica mondiale. Con oltre 1,3 milioni di veicoli consegnati lo scorso anno, è stato il 16 esimo marchio automobilistico più venduto al mondo, davanti a Fiat e dietro alla cinese Changan. Il volume è aumentato del 40% rispetto al 2021, il che significa che è stata la seconda migliore performance nella top 25 globale, superata solo da BYD, in crescita del 152%.

Mano a mano che i suoi modelli si diffondono in tutto il mondo, iniziano a trovare sempre più rivali tra i diversi marchi disponibili. Tesla è un brand relativamente nuovo rispetto a quelli tradizionali che producono automobili da un secolo. Tuttavia, guadagnando progressivamente terreno, è inevitabile confrontare le vetture della Casa Usa con quelle di altri marchi. Alcune di esse appartengono al mercato mainstream, mentre altre fanno parte di quello premium. Ma le Tesla sono vere auto premium? Vediamo insieme che cosa rientra in questa definizione e quali caratteristiche, al contrario, se ne discostano.

Premium sì

La ragione principale per collocare Tesla nel segmento premium è il posizionamento delle sue auto, che include non solo il prezzo, ma anche il modo in cui l'azienda comunica la sua produzione al pubblico e le caratteristiche su cui si concentra. In qualità di early adopter, la creatura di Elon Musk ha il vantaggio di essere riconosciuta come una casa automobilistica innovativa e all'avanguardia rispetto agli altri marchi per quanto riguarda la tecnologia e l'efficienza dei veicoli elettrici.

Prezzo medio di vendite dei modelli disponibili nel 2023 senza incentivi e sconti

Questo posizionamento e l'immagine di cui gode tra il pubblico consentono a Tesla di fissare i prezzi delle sue auto allo stesso livello di altri marchi automobilistici premium come Mercedes o BMW. Il principale concorrente della Model 3 nel mercato delle auto a combustione interna non è una Toyota Camry, ma una Mercedes Classe C, anche se la Tesla è piuttosto povera in termini di gadget e dettagli interni.

In quanto scelta innovativa e alternativa per molti consumatori, Tesla può tranquillamente giocare in entrambi i lati del settore, premium e mainstream. Il fatto che queste auto presentino qualcosa di veramente nuovo e migliore rispetto alla media di ciò che offrono gli EV (Electric Vehicle) attuali, è un buon motivo per includere le Model 3, S, Y e X tra i veicoli premium.

Premium no

Dall'altro lato, c'è la definizione soggettiva di premium. Un'auto premium è solitamente associata al trio tedesco Audi, BMW e Mercedes-Benz. Le loro auto costano di più perché hanno finiture migliori, caratteristiche più avanzate e semplicemente perché sono sinonimo di "esclusività".

Il loro successo ha ispirato molte altre case automobilistiche a colpire questo mercato redditizio: Lexus di Toyota, Acura di Honda, Infiniti di Nissan, Genesis di Hyundai, Lincoln di Ford, Cadillac di GM e il riposizionamento di Alfa Romeo, Volvo e Jaguar.

Top 25 marchi di auto più venduti al mondo nel 2022

L'abitacolo di una Tesla non è elegante. Può presentare molte soluzioni interessanti dal punto di vista della guida e del software, ma gli interni di solito non sono eleganti come quelli di una normale auto premium. Il cruscotto non è solo semplice (semplice può essere anche premium), ma a volte povero in termini di sensazione di qualità. Anche i sedili sono un passo indietro.

Naturalmente, si tratta di una questione soggettiva. La qualità di un'auto è data da molti fattori diversi che variano da guidatore a guidatore. La parte importante della storia è la felicità e la soddisfazione di chi guida un'auto.

L'autore dell'articolo, Felipe Munoz, è Automotive Industry Specialist di JATO Dynamics.