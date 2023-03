Lunghezza: 4.751 mm

Larghezza: 1.921 mm

Altezza: 1.624 mm

Passo: 2.890 mm

Bagagliaio: min 600 litri/max 2.158 litri

La Tesla Model Y ha lo stesso fascino della più grande Model X, ma con forme più semplici, una taglia un po' meno imponente e un prezzo più accessibile. Non stupisce quindi che ad appena un paio d'anni dal lancio sia diventata la vettura più venduta di Tesla, superando persino la berlina Model 3 da cui deriva, e l'auto a batterie più venduta al mondo.

Anche nella sua categoria è una delle ancora poche elettriche "originali", che non deriva dalla base di un modello endotermico, ed è ottimizzata anche nello spazio, con un ottimo rapporto tra misure e spazio interno pur senza rinunciare a un profilo vagamente sportivo.

Tesla Model Y, le dimensioni

Compatta nel design ma non nella categoria, la Tesla Model Y ha una lunghezza di 4,75 metri (4.751 mm) che la colloca nella fascia dei medi, in cui però, come vedremo, si trova in concorrenza anche con compatti di misure generose.

Spicca invece per la larghezza, oltre il metro e 90 (1.920 mm), mentre il passo, la distanza tra le ruote anteriori e le posteriori, sfiora i 2,9 metri (2.890 mm). L'altezza si "ferma" a 1.620 mm, leggermente sotto la media, ma compensa un'altezza da terra non troppo spunta per un SUV, 182 mm che scendono a 152 per la versione Performance.

Tesla Model Y Tesla Model Y

Tesla Model Y, abitabilità e bagagliaio

I "fianchi larghi" fanno il loro effetto: sul divano posteriore della Tesla Model Y ci sono 1.057 mm per le gambe, 1.372 mm per le spalle e 1.290 per le anche più 984 mm dalla seduta al padiglione, abbastanza per stare comodi in tre, mentre in terza fila ce ne sono rispettivamente 673 mm (gambe), 1.041 mm (spalle), 928 mm (fianchi) e 80 mm (testa)

Lo spazio di carico varia leggermente a seconda della variante, a cinque o sette posti, anche se la Casa dichiara sempre i volumi fino al tetto, quindi 850 litri dietro la seconda fila che diventano 971 conteggiando anche il vano da 117 litri sotto il cofano anteriore. Senza questo, all'altezza della cappelliera diventano circa 600 litri, mentre il totale abbattendo anche la seconda fila arriva a 2.158 litri.

Tesla Model Y, il bagagliaio della 5 posti Tesla Model Y, il vano anteriore Tesla Model Y il doppio fondo della 5 posti

La gamma della Tesla Model Yprevede 3 versioni, una con motore singolo posteriore e due con doppio motore e trazione integrale, la Long Range e la Performance. Le capacità delle batterie non sono dichiarate, ma si sa che hanno anche una chimica differente. Il modello base ha 476 di autonomia, la Long Range sale a 533 mentre la Performance scende a 514, ma con velocità massima di 250 km/h (contro 217) e 0-100 km/h in 3,7 secondi.

Motorizzazione Potenza Alimentazione Trasmissione RWD 325 CV Elettrica Posteriore Long Range AWD 351 CV Elettrica Integrale Performance AWD 462 CV Elettrica Integrale

Tesla, le concorrenti con misure simili

Tesla è ormai di diritto un marchio premium, anche se con le politiche della Casa i recenti tagli ai listini stanno rimettendo in discussione anche i parametri basati sui prezzi. In ogni caso, concorrenti da 4,7-4,8 metri con la possibilità di sette posti non sono molti, anzi, c'è praticamente soltanto Mercedes EQB.